Η «Ευλογιά των πιθήκων» είναι ο νέος φόβος που κυριεύει ολόκληρο τον πλανήτη, με τους ειδικούς να βρίσκονται επί ποδός και να ετοιμάζουν τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπισή της. Το Βέλγιο μάλιστα έγινε η πρώτη χώρα που αποφάσισε την επιβολή υποχρεωτικής καραντίνας 21 ημερών για όσους νοσούν.

Στο Βέλγιο μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί τρία κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όμως έχει προειδοποιήσει για «σημαντική αύξηση» των κρουσμάτων ενόψει του καλοκαιριού. Γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Όπως λοιπόν ανακοίνωσαν οι υγειονομικές Αρχές στο Βέλγιο, όσοι προσβληθούν από την ευλογιά των πιθήκων θα πρέπει να απομονωθούν – να μπουν δηλαδή σε καραντίνα – για τρεις εβδομάδες. Η πρώτη μόλυνση καταγράφηκε την Παρασκευή, ενώ – όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ – και οι τρεις τους φαίνεται να συνδέονται με το φεστιβάλ Φετίχ στην Αμβέρσα.

