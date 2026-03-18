Ευρώπη: Αυξήθηκε η κοκαΐνη και η κεταμίνη στα λύματα το 2025, μειώθηκε το «έκσταση»

Καταγράφηκε μεγαλύτερος όγκος καταλοίπων κοκαΐνης και κεταμίνης στα λύματα των αποχετευτικών συστημάτων χωρών της Ευρώπης πέρυσι το 2025 σε σύγκριση με το 2024, αποκαλύπτει μελέτη που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα, ενώ η MDMA, η δραστική ουσία ψυχοτρόπου που είναι γνωστό με την εμπορική ονομασία έκσταση, σημείωσε καθαρή πτώση.

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα και βρήκε στα λύματα της Ευρώπης κοκαΐνη και κεταμίνη αυξημένα σε συνεργασία με το δίκτυο ερευνητών SCORE.

Δείγματα συγκεντρώνονταν καθημερινά από δημοτικά λύματα για περίοδο μιας εβδομάδας μεταξύ του Μαρτίου και του Μαΐου του 2025 σε 115 πόλεις 25 χωρών (23 κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Τουρκίας).

Τα δείγματα λυμάτων που αντιστοιχούσαν σε συνολικά 72 εκατ. ανθρώπους αναλύθηκαν για να εντοπιστούν κατάλοιπα κεταμίνης, κοκαΐνης, MDMA, μεθαμφεταμίνης, αμφεταμίνης και κάνναβης.

Αν και η παρουσία καταλοίπων των τρίτων τελευταίων ουσιών παρουσίασε διακυμάνσεις από τη μια πόλη στην άλλη, αυτή της κεταμίνης αυξήθηκε στις περισσότερες πέρυσι.

Το συνολικό φορτίο καταλοίπων κεταμίνης αυξήθηκε κατά σχεδόν 41% μεταξύ του 2024 και του 2025, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται σε βελγικές, γερμανικές και ολλανδικές πόλεις που μελετήθηκαν.

Σε ό,τι αφορά την κοκαΐνη, η παρουσία της αυξήθηκε επίσης, κατά 22% το 2025, και παρέμεινε υψηλή σε πόλεις της δυτικής και της νότιας Ευρώπης, σύμφωνα με την έκθεση, ειδικά «στο Βέλγιο, στην Ισπανία και στην Ολλανδία, αν και κατάλοιπα εντοπίστηκαν στην πλειονότητα των πόλεων της δυτικής Ευρώπης».

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την MDMA, στις περισσότερες από τις πόλεις που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε μείωση του φορτίου μεταξύ του 2024 και του 2025.

Η μείωση αυτή ήταν πιο έντονη στα λύματα πόλεων της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Σλοβενίας: ήταν «μεγαλύτερη από αυτήν που είχε παρατηρηθεί το 2020, όταν σχεδόν οι μισές πόλεις είχαν παρουσιάσει μειώσεις κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των χώρων νυχτερινής διασκέδασης λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού», εξηγούν οι συγγραφείς.

Εξάλλου, η ανάλυση των λυμάτων επέτρεψε να εντοπιστούν διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα στη χρήση ναρκωτικών: έτσι, σε τρεις στις τέσσερις από τις υπό μελέτη πόλεις, τα κατάλοιπα βενζοϊκού μεθυλεστέρα της εκγονίνης, βασικού προϊόντος του μεταβολισμού της κοκαΐνης, και τα κατάλοιπα MDMA στα λύματα ήταν υψηλότερα το σαββατοκύριακο (Παρασκευή ως Δευτέρα) απ’ ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.