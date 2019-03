Facebook: Το παγκόσμιο μπλακ άουτ ρίχνει τη μετοχή του κολοσσού στην Wall Street!

Κατά το σημερινό άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η μετοχή του Facebook έχασε 2,42% και έπεσε στα 169,34 δολάρια.

Η μετοχή του ομίλου, που ιδρύθηκε από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, καταγράφει απώλειες παρόλο που ο κολοσσός των social media είχε αρχίσει να αποκαθιστά τις υπηρεσίες του.

Για τη βλάβη στο δίκτυό του διενεργείται ποινική έρευνα στη Νέα Υόρκη σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες του Facebook μοιράζονται δεδομένα.

“’Επεσαν” Facebook και Instagram

Την Τετάρτη (13.3.2019) σημειώθηκαν προβλήματα στην λειτουργία του Facebook και του Instagram σε πολλές χώρες.

Facebook is having issues since 12:01 PM EDT. https://t.co/BLSiYCF9KL RT if it’s down for you as well #Facebookdown

— DownDetector (@downdetector) 13 Μαρτίου 2019