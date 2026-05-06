Με χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο
Ένας άνδρας, ο οποίος μολύνθηκε από τον χανταϊό  στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Ο άνδρας, είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία του χανταϊού, προστίθεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας.

Σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο ο Νοτιοαφρικανός υπουργός Υγείας Άαρον Μοτσοαλέντι ανέφερε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) έδειξαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τόνισε ο Μοτσοαλέντι.

Άλλα στελέχη του χανταϊού – συνολικά 38 είναι γνωστά– συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, έχουν πεθάνει, ενώ 147 άνθρωποι, 59 μέλη του πληρώματος και 88 επιβάτες, από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Εξάλλου τρία από τα ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη και οδηγήθηκαν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο για να απομακρυνθούν από τη χώρα, σημείωσε ο ΠΟΥ.

