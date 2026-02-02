Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο – βίλα με την πισίνα και τις 4 κρεβατοκάμαρες που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο

Ερωτήματα δημιουργεί το συμβόλαιο για το πολιτικό γραφείο του Φειδία Παναγιώτου στην Κύπρο. Αν και ο ευρωβουλευτής έχει αναφέρει πως το χρησιμοποιεί καθαρά για επαγγελματικούς λόγους, πληροφορίες από κυπριακό μέσο αναφέρουν πως ο γνωστός ευρωβουλευτής μένει στο συγκεκριμένο σπίτι κανονικά, με την σύντροφό του.

Το εν λόγω σπίτι, που διαθέτει πισίνα και 4 κρεβατοκάμαρες, ενοικιάζεται για 2.300 ευρώ. Τα 1.600 μπαίνουν στα έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ τα υπόλοιπα 700 τα πληρώνει ο ίδιος, αναφέρει η Cyprus Times στο ρεπορτάζ της. Ο Φειδίας Παναγιώτου, λάτρης, όπως υποστηρίζει, της διαφάνειας, είχε δηλώσει ότι νοικιάζει άλλο ακίνητο για 1.200 ευρώ ώστε να μένει εκεί με την σύντροφό του. Το μέσο όμως αναφέρει πως η μόνιμη κατοικία τους είναι το πολιτικό γραφείο στην οδό Κύριλλου Λουκάρεως στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού.

Ο ευρωβουλευτής είχε αναφέρει όπως μετακόμισε στη Λεμεσό ως «ερωτικός μετανάστης», χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά για την διαμονή του στο πολιτικό γραφείο.

Το συμβόλαιο που εξασφάλισε το κυπριακό μέσο δείχνει πως ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται είναι πλήρως επιπλωμένος, με 4 κρεβατοκάμαρες, πισίνα και κήπο.

Στο έγγραφο από το συμβόλαιο αναφέρεται ρητώς πως ο ενοικιαστής «επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει για οικιστικούς σκοπούς».

Αυτό το στοιχείο φαίνεται πως έχει εκθέσει τον ευρωβουλευτή σχετικά με την εγκυρότητα όσων έχει υποστηρίξει στο παρελθόν.

Στο συμβόλαιο δεν υπάρχει καν αναφορά ότι το ακίνητο μισθώνεται για ανάγκες Ευρωβουλευτή, ούτε ότι θα χρησιμοποιείται και από συνεργάτες τους.

Στην παράγραφο 9(b) του συμβολαίου ο ενοικιαστής δεσμεύεται ρητά να χρησιμοποιεί το ακίνητο μόνο ως κατοικία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς γραπτή έγκριση. Αν ο ενοικιαστής χρησιμοποιεί το ακίνητο ως γραφείο παραβιάζει το συμβόλαιο. Αν πάλι το χρησιμοποιεί ως κατοικία αλλά το παρουσιάζει ως γραφείο στο Ευρωκοινοβούλιο τότε διαπράττει απάτη για την απόσπαση χρημάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει για τους ευρωβουλευτές τη λεγόμενη Αποζημίωση Γενικών Εξόδων, ύψους €4.950 τον μήνα, για λειτουργικά έξοδα όπως μίσθωση και συντήρηση γραφείων στη χώρα εκλογής, εξοπλισμό, αναλώσιμα, διοικητικά και «αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες».

Τα χρήματα αυτά προορίζονται για δραστηριότητες που συνδέονται με την εντολή του ευρωβουλευτή, και όχι για ιδιωτική χρήση.

Ο Φειδίας Παναγιώτου δικαιολόγησε τη δική του συμμετοχή με τα 700 ευρώ λέγοντας ότι ο χώρος αξιοποιείται και για παραγωγή podcast, κάτι που ισχυρίζεται πως έχει γνωστοποιηθεί στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.