Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο – βίλα με την πισίνα και τις 4 κρεβατοκάμαρες που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο

Ο ευρωβουλευτής είχε αναφέρει πως το χρησιμοποιεί καθαρά ως γραφείο αν και η Cyprus Times υποστηρίζει πως μένει κανονικά εκεί με την σύντροφό του
Φειδίας Παναγιώτου

Ερωτήματα δημιουργεί το συμβόλαιο για το πολιτικό γραφείο του Φειδία Παναγιώτου στην Κύπρο. Αν και ο ευρωβουλευτής έχει αναφέρει πως το χρησιμοποιεί καθαρά για επαγγελματικούς λόγους, πληροφορίες από κυπριακό μέσο αναφέρουν πως ο γνωστός ευρωβουλευτής μένει στο συγκεκριμένο σπίτι κανονικά, με την σύντροφό του.

Το εν λόγω σπίτι, που διαθέτει πισίνα και 4 κρεβατοκάμαρες, ενοικιάζεται για 2.300 ευρώ. Τα 1.600 μπαίνουν στα έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ τα υπόλοιπα 700 τα πληρώνει ο ίδιος, αναφέρει η Cyprus Times στο ρεπορτάζ της. Ο Φειδίας Παναγιώτου, λάτρης, όπως υποστηρίζει, της διαφάνειας, είχε δηλώσει ότι νοικιάζει άλλο ακίνητο για 1.200 ευρώ ώστε να μένει εκεί με την σύντροφό του. Το μέσο όμως αναφέρει πως η μόνιμη κατοικία τους είναι το πολιτικό γραφείο στην οδό Κύριλλου Λουκάρεως στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού.

Ο ευρωβουλευτής είχε αναφέρει όπως μετακόμισε στη Λεμεσό ως «ερωτικός μετανάστης», χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά για την διαμονή του στο πολιτικό γραφείο.

Το συμβόλαιο που εξασφάλισε το κυπριακό μέσο δείχνει πως ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται είναι πλήρως επιπλωμένος, με 4 κρεβατοκάμαρες, πισίνα και κήπο.

Στο έγγραφο από το συμβόλαιο αναφέρεται ρητώς πως ο ενοικιαστής «επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει για οικιστικούς σκοπούς».

Σπίτι

Αυτό το στοιχείο φαίνεται πως έχει εκθέσει τον ευρωβουλευτή σχετικά με την εγκυρότητα όσων έχει υποστηρίξει στο παρελθόν.

Στο συμβόλαιο δεν υπάρχει καν αναφορά ότι το ακίνητο μισθώνεται για ανάγκες Ευρωβουλευτή, ούτε ότι θα χρησιμοποιείται και από συνεργάτες τους.

Στην παράγραφο 9(b) του συμβολαίου ο ενοικιαστής δεσμεύεται ρητά να χρησιμοποιεί το ακίνητο μόνο ως κατοικία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς γραπτή έγκριση. Αν ο ενοικιαστής χρησιμοποιεί το ακίνητο ως γραφείο παραβιάζει το συμβόλαιο. Αν πάλι το χρησιμοποιεί ως κατοικία αλλά το παρουσιάζει ως γραφείο στο Ευρωκοινοβούλιο τότε διαπράττει απάτη για την απόσπαση χρημάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει για τους ευρωβουλευτές τη λεγόμενη Αποζημίωση Γενικών Εξόδων, ύψους €4.950 τον μήνα, για λειτουργικά έξοδα όπως μίσθωση και συντήρηση γραφείων στη χώρα εκλογής, εξοπλισμό, αναλώσιμα, διοικητικά και «αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες».

Τα χρήματα αυτά προορίζονται για δραστηριότητες που συνδέονται με την εντολή του ευρωβουλευτή, και όχι για ιδιωτική χρήση.

Ο Φειδίας Παναγιώτου δικαιολόγησε τη δική του συμμετοχή με τα 700 ευρώ λέγοντας ότι ο χώρος αξιοποιείται και για παραγωγή podcast, κάτι που ισχυρίζεται πως έχει γνωστοποιηθεί στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
92
90
75
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μασκ κατά Νόλαν: «Θα χάσει την ακεραιότητά του» αν έχει διαλέξει μαύρη ηθοποιό για τον ρόλο της ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια»
Χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι αν η Λουπίτα Νιόνγκο υποδυθεί την Ωραία Ελένη, αυτό θα αποτελεί «προσβολή» για τον Όμηρο, κάτι με το οποίο φαίνεται να συμφωνεί ο Μασκ
μασκ
Βίντεο με τον Τζέφρι Επστάιν να αποκαλεί τον εαυτό του «σεξουαλικό αρπακτικό πρώτης κατηγορίας» και να απαντάει αν είναι ο διάβολος
Ο άνθρωπος που παίρνει συνέντευξη από τον Επστάιν δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον
Ο Επστάιν με άτομο άγνωστης ηλικίας στην αγκαλιά του
Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ με τα σχόλια στα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία όλων των εποχών», «δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Επστάιν»
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον παρουσιαστή Τρέβορ Νόα μετά τα σχόλια του που τον συνέδεσαν με την υπόθεση Επστάιν και απείλησε να του κάνει μήνυση
τραμπ
Τουλάχιστον 1.000 αναφορές στην πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας στα αρχεία Επστάιν: «Μου γαργαλάς το μυαλό»
Οι αποκαλύψεις για την επί χρόνια επικοινωνία τους συμπίπτουν με την έναρξη της δίκης του γιου της, o οποίος κατηγορείται για βιασμό - «Ντροπιαστική η φιλία μας»
Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας
Χιονοθύελλα σαρώνει τις ΗΠΑ: Πάγωσαν από το κρύο τα ιγκουάνα – Πάνω από 1.000 τα τροχαία, τρένο έπεσε πάνω σε φορτηγό
Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε πάνω στις γραμμές λόγω του χιονιού - Γέμισαν οι δρόμοι του Ορλάντο από τα παγωμένα ιγκουάνα - Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα
Χιόνια
Newsit logo
Newsit logo