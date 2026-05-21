Σκάνδαλο στην JP Morgan: Στέλεχος κατηγορεί συνάδελφό του για σεξουαλική παρενόχληση – Στην αντεπίθεση η 37χρονη, «μου κατέστρεψε τη ζωή»

Μήνυση έκανε μια 37χρονη – ανώτερο στέλεχος της JP Morgan – στον 35χρονο πρώην συνάδελφό της για δυσφήμιση, αφού εκείνος την κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση και εκμετάλλευση, λέγοντας ότι τον ανάγκασε να γίνει ο προσωπικός της «σκλάβος του σεξ».

Πρόκειται για την τελευταία ανατροπή σε ένα ασυνήθιστο σκάνδαλο που έχει πλήξει την JP Morgan, προκαλώντας κρίση δημοσίων σχέσεων στη μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής. Στην αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης την Τρίτη (19.05.2026), η 37χρονη Λόρνα Χαϊντίνι κατηγόρησε τον 35χρονο Τσιράγιου Ράνα ότι κατασκεύασε τους ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση, ότι του επιτέθηκε και τον νάρκωσε.

Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που είδε η εφημερίδα The Telegraph, η 37χρονη οικονομική διευθύντρια είπε ότι επιδίωκε να «δικαιώσει το όνομά της» αφότου ο 35χρονος Ράνα ηγήθηκε μιας «εκστρατείας ενός μήνα» για να αμαυρώσει τη φήμη της και να αποσπάσει εκατομμύρια από αυτήν και την JP Morgan.

Τον Απρίλιο, ο Ράνα έγινε πρωτοσέλιδο όταν υπέβαλε αγωγή, με το ψευδώνυμο «John Doe», κατά της Χαϊντίνι, ισχυριζόμενος ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξουαλικής επίθεσης.

Ο 35χρονος κατηγόρησε την Χαϊντίνι, η οποία θεωρείται ανερχόμενο αστέρι στην τράπεζα των ΗΠΑ, ότι τον κορόιδευε με ρατσιστικά σχόλια, και στη συνέχεια τον νάρκωσε και τον ανάγκασε να συνευρεθεί μαζί της, απειλώντας τον ότι «θα καταστρέψει την καριέρα του αν δεν υποταχθεί». Ισχυρίστηκε επίσης ότι η κακοποίησή του ξεκίνησε το 2024.

Στην αγωγή του Ράνα αναφέρεται ότι η 37χρονη Χαϊντίνι τον εξανάγκαζε επί μήνες σε «μη συναινετικές και ταπεινωτικές σεξουαλικές πράξεις». Ο 35χρονος επίσης την κατηγόρησε ότι χρησιμοποιούσε συχνά ρατσιστικές προσβολές, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς του σε αυτόν ως «το μικρό μου μελαχρινό αγόρι».

Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι τον άγγιζε σε σημεία που δεν έπρεπε όσο αυτός βρισκόταν στο γραφείο και προχωρούσε σε «ανεπιθύμητο στοματικό σεξ».

Σε μια εποχή που οι υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης κατά γυναικών με υψηλό προφίλ παραμένουν σπάνιες, η υπόθεση προκάλεσε σημαντική προσοχή στο διαδίκτυο, όπου κλιπ που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και υποτιμητικά memes κατακλύζονταν από τις άσεμνες και άσεμνες λεπτομέρειες της αγωγής.

Η Χαϊντίνι, η οποία συνεχίζει να εργάζεται στην τράπεζα JP Morgan, «αρνείται κατηγορηματικά και κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί παράνομης συμπεριφοράς», αναφέρει η ανταγωγή. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς, κακόβουλοι και κατασκευασμένοι και επινοήθηκαν με αθέμιτο σκοπό προσωπικού πλουτισμού εις βάρος των κατηγορουμένων και άλλων».

Στην αγωγή επίσης αναφέρεται ότι ο Ράνα έκανε «εντυπωσιακά παρόμοιους» ισχυρισμούς σε προηγούμενο χώρο εργασίας του – συγκεκριμένα ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση, ναρκώθηκε και βιάστηκε από έναν προϊστάμενό του εκεί.

Από την πλευρά της η JP Morgan δήλωσε ότι η εσωτερική της έρευνα δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του κ. Rana και ότι ο πρώην υπάλληλος αρνήθηκε να συμμετάσχει ή να παράσχει στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Η αγωγή του Ράνα περιλαμβάνει δύο ένορκες καταθέσεις από μάρτυρες που λένε ότι είδαν την 37χρονη να αγγίζει τον 35χρονο με ανάρμοστο τρόπο. Αρχικά ζητούσε αποζημίωση 22 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν πηγές στην Wall Street Journal. Η τράπεζα προσπάθησε να μεσολαβήσει μαζί του, προσφέροντάς του αργότερα 1 εκατομμύριο δολάρια για να συμβιβαστεί. Αντ’ αυτού, δημοσιοποίησε τους ισχυρισμούς του.

Η JP Morgan περιέγραψε την προηγούμενη προσφορά της ως μια προσπάθεια «να αποφευχθεί ο χρόνος και το κόστος των δικαστικών διαφορών και να υποστηριχθεί ένας εργαζόμενος που απειλούνταν με την ίδια τη βλάβη στη φήμη που εκτυλίσσεται τώρα».

Όταν υπέβαλε την αγωγή, ο Rana δεν είχε εργαστεί για την JP Morgan εδώ και έξι μήνες. Είχε πάει στην τράπεζα για να εργαστεί τον Μάρτιο του 2024. Η πρόσληψή του έγινε για να βοηθήσει στην επέκταση των ιδιωτικών πιστωτικών δραστηριοτήτων της JP Morgan. Πηγές από το εσωτερικό της εταιρείας δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι συνεργαζόταν τακτικά με την Hajdini, η οποία ήταν στην ομάδα του, αλλά δεν ήταν η προϊσταμένη του.

Στο τέλος εκείνου του έτους, φέρεται να είπε ψέματα στην τράπεζα για τον θάνατο του πατέρα του και σταμάτησε να έρχεται στο γραφείο, λαμβάνοντας άδεια μετ’ αποδοχών λόγω πένθους. Άρχισε να αναζητά νέες δουλειές, αλλά δεν έλαβε καμία προσφορά, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Τον Μάιο του 2025, υπέβαλε επίσημη εσωτερική καταγγελία στην JP Morgan και τέθηκε σε άδεια μετ’ αποδοχών. Αποχώρησε από την τράπεζα στο τέλος του ίδιου έτους και υπέβαλε καταγγελία για διακρίσεις στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ. Μεταφέρθηκε στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Bregal Sagemount, αλλά η απασχόλησή του τερματίστηκε τον Απρίλιο, δήλωσε εκπρόσωπος στην WSJ.

Διαδίδοντας τα ψέματά του ότι η Χαϊντίνι ήταν «ρατσίστρια, σεξουαλικά άτομο», σύμφωνα με την ανταγωγή, «στόχος του είναι να καταστρέψει τη φήμη της ως μοχλού πίεσης για να αποσπά εκατομμύρια δολάρια από την Χαϊντίνι και τον αμοιβαίο εργοδότη τους», ισχυρίζεται η αγωγή.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Χαϊντίνι είχε υποστεί «σοβαρή και μόνιμη βλάβη στη φήμη, την καριέρα, τις προσωπικές σχέσεις και την συναισθηματική της ευεξία, συμπεριλαμβανομένου του διαρκούς στιγματισμού που σχετίζεται με αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς σε ένα ολοένα και πιο μόνιμο ψηφιακό περιβάλλον». Μια προκαταρκτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου.

Η Χαϊντίνι αρνήθηκε ότι ενήργησε ως προϊσταμένη του Ράνα, χρησιμοποιώντας φυλετικά επίθετα ή απειλώντας τον. Δήλωσε ότι εντάχθηκε στην JPMorgan το 2011 και δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν καταγγελίες για διακρίσεις ή παρενόχληση. Η JPMorgan έθεσε τον Ράνα σε διοικητική άδεια τον Ιούνιο του 2025 και η τράπεζα φέρεται να προσέφερε έναν διακανονισμό 1 εκατομμυρίου δολαρίων πριν αυτός μηνύσει, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η αγωγή που κατέθεσε τονίζει ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρή προσωπική αναστάτωση στην ζωή της. «Οι ψευδείς, κακόβουλες και κακόπιστες δηλώσεις του ενάγοντος έχουν προκαλέσει χάος στη ζωή της κας Χαϊντίνι», αναφέρουν οι δικηγόροι της.

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει δηλώσει δημόσια τη θέση του σχετικά με τη νομική διαφορά που αφορά τους υπαλλήλους του. «Υποστηρίζουμε πλήρως τη Λόρνα και το δικαίωμά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να προστατεύσει τη φήμη της», δήλωσε την Τετάρτη (20.05.2026) η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη.

