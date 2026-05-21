Τραμπ: «Θα πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν – Δεν το χρειαζόμαστε, θα το καταστρέψουμε»

Φωτιά στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να πάρει στα χέρια της τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε το απόγευμα της Πέμπτης 21.05.2026, πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και υποστήριξε ότι το υλικό αυτό έχει θαφτεί μετά τα αμερικανοϊσραηλινά χτυπήματα που έγιναν πριν περίπου έναν χρόνο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουν».

Η ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου θεωρείται ένας από τους βασικούς στόχους της αμερικανικής στρατηγικής απέναντι στην Τεχεράνη και το βασικό «αγκάθι» στην μεταξύ τους συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό σημείο έντασης στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να μην παραδώσει το πυρηνικό του υλικό. Σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας έχει ήδη δώσει εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει η Τεχεράνη.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες. Οι δηλώσεις Τραμπ αυξάνουν ξανά την ανησυχία για πιθανή νέα κλιμάκωση στην περιοχή, καθώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα ζητήματα στη διεθνή πολιτική σκηνή.