ΗΠΑ: «Μήνυμα ισχύος» στην Κούβα – Έστειλαν το αεροπλανοφόρο USS Nimitz στην Καραϊβική

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Nimitz και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν έφτασαν χθες, Τετάρτη (20.05.2026) στη νότια Καραϊβική Θάλασσα και θα παραμείνουν στην περιοχή για τουλάχιστον μερικές ημέρες στο πλαίσιο της πίεσης που θέλουν να ασκήσουν οι ΗΠΑ στην Κούβα.

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το USS Nimitz ως επίδειξη δύναμης και όχι ως πλατφόρμα για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα, όπως έκανε το αεροπλανοφόρο USS Gerlad Ford κατά την επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο, δήλωσε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο οποίος μίλησε στους New York Times.

Το USS Nimitz πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες πλέοντας κατά μήκος των ακτών της Νότιας Αμερικής σε μια προγραμματισμένη εκπαιδευτική ανάπτυξη, ενώ τις τελευταίες ημέρες διεξήγαγε ασκήσεις με το βραζιλιάνικο ναυτικό.

Ωστόσο, δεν φαίνεται τυχαίο το γεγονός ότι το Πεντάγωνο χρονολόγησε την άφιξη του αεροπλανοφόρου στη νότια Καραϊβική την ίδια ημέρα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε κατηγορίες εναντίον του Ραούλ Κάστρο, του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας.

Οι κατηγορίες αφορούν την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996 πάνω από διεθνή ύδατα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!



The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

«Καλώς ήρθατε στην Καραϊβική!», έγραψε η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM) σε ανάρτησή της στο Χ. «Το USS Nimitz έχει αποδείξει την πολεμική του ικανότητα σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και υπερασπιζόμενο τη δημοκρατία από το Στενό της Ταϊβάν μέχρι τον Αραβικό Κόλπο».

Από την μεριά της, η κυβέρνηση της Κούβας καταδίκασε ως «απαράδεκτες» τις κατηγορίες εναντίον του Κάστρο, αδελφού του εκλιπόντος επαναστάτη της Κούβας Φιντέλ Κάστρο και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν το κατηγορητήριο ως «πρόσχημα» για στρατιωτική δράση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πέταξε στην Κούβα για να συναντηθεί με τους ηγέτες της χώρας, καθώς το νησί ξεμένει από καύσιμα και αυξάνονται οι φόβοι μεταξύ των ηγετών της Κούβας ότι η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται για στρατιωτική δράση.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (21.05.2026) ότι θα παράσχει ενεργή στήριξη στην Κούβα παρά τις απόπειρες των ΗΠΑ να εκφοβίσουν και να σφίξουν τη «θηλιά των κυρώσεων» γύρω από το νησί αυτό.

Πηγή: OnAlert.gr