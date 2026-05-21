Πορτογαλία: Εντοπίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στον δρόμο και συνελήφθη

Η μητέρα και ο πατριός των δύο μικρών παιδιών που βρέθηκαν μόνα το βράδυ της Τρίτης (19.05.2026) σε έναν αυτοκινητόδρομο της νότιας Πορτογαλίας, συνελήφθη σήμερα Πέμπτη στη Φάτιμα, σύμφωνα με την πορτογαλική αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των πορτογαλικών αρχών, «μια γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ένας άνδρας 55 ετών», τα στοιχεία των οποίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι «στο συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά». Τα αγοράκια, ηλικίας 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης από έναν διερχόμενο οδηγό κοντά στον δημόσιο δρόμο της κοινότητας Αλκάσερ ντου Σαλ στην Πορτογαλία.

Η 41χρονη Marine Rousseau, και ο 56χρονος Marc Ballabriga, εντοπίστηκαν στη Φάτιμα. Φαίνεται ότι το αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευαν, το οποίο είχε γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, εντοπίστηκε έξω από ένα καφέ.

Η Marine Rousseau δεν απήγαγε και έφυγε απλώς με τους γιους της από τη Γαλλία χωρίς τη γνώση του πατέρα τους, αλλά άφησε πίσω τον μεγαλύτερο ετεροθαλή αδελφό, ηλικίας 16 ετών, καθώς αυτή και ο σύντροφός της ταξίδευαν νότια από το σπίτι της στο Colmar, στην ανατολική Γαλλία.

Για δύο εβδομάδες, τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν καμία είδηση, απελπισμένα για το τι μπορεί να είχε συμβεί. Στη συνέχεια, στη Μιράντα ντο Ντούρο, η Μαρίν Ρουσό χρησιμοποίησε μια τραπεζική κάρτα, γεγονός που ειδοποίησε τις αρχές για την παρουσία του ζευγαριού σε εθνικό έδαφος.

Η πορτογαλική αστυνομία έλαβε φωτογραφίες της Μαρίν Ρουσό και του Μαρκ Μπαλαμπρίγκα από τη γαλλική αστυνομία, και κατάφερε να επιβεβαιώσει γρήγορα την ταυτότητά τους μόλις εντοπίστηκαν τα παιδιά, αφού ο 5χρονος ήταν σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις των αρχών.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζει πιθανές κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση σε εγκατάλειψη.

Η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας ανέφερε ότι οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και εγκατάλειψη των παιδιών.