«Ποτάμια» οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη από ξαφνική καταιγίδα, οδηγοί εγκλωβίστηκαν – Δείτε βίντεο

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη μετά τις σφοδρές καταιγίδες και τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν την πόλη το βράδυ της Τετάρτης. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους και σε πολλές περιπτώσεις αναγκάστηκαν να ανέβουν στις οροφές των οχημάτων για να σωθούν από τα ορμητικά νερά.

Τα σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες στη Νέα Υόρκη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγη ώρα σε ποτάμια, εγκλωβίζοντας οδηγούς μέσα στα οχήματά τους. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και χάος στην κυκλοφορία, ενώ σε αρκετές περιοχές τα νερά ανέβηκαν επικίνδυνα γρήγορα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν ανθρώπους να παρασύρονται από τα νερά, ενώ αυτοκίνητα βυθίζονταν στους πλημμυρισμένους δρόμους κάτω από καταρρακτώδη βροχή και ανέμους που έφτασαν τα 96 χιλιόμετρα την ώρα. Η περιοχή του Κουίνς δέχθηκε το μεγαλύτερο χτύπημα της κακοκαιρίας, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 6,5 εκατοστά βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Torrential Rain Triggers Dangerous Flash Flooding Across NYC https://t.co/D6gMpnGyKw pic.twitter.com/Av0kKloOzy — New York Post (@nypost) May 21, 2026

Η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς αρκετές γραμμές του μετρό σταμάτησαν να λειτουργούν, ενώ βασικοί αυτοκινητόδρομοι έκλεισαν λόγω πλημμυρών.

Ο Charlton D’Souza, κάτοικος του Κουίνς και ιδρυτής της οργάνωσης Passengers United, περιέγραψε την κατάσταση ως «μία από τις χειρότερες πλημμύρες που έχω δει ποτέ», ενώ κατέγραφε με το κινητό του τη χαοτική διαδρομή επιστροφής με λεωφορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους, τον Jackie Robinson Parkway, εγκλωβισμένοι οδηγοί ανέβηκαν στις οροφές των αυτοκινήτων τους για να γλιτώσουν. Βίντεο δείχνει έναν περαστικό να περπατά μέσα στα ορμητικά νερά για να βοηθήσει έναν οδηγό που είχε παγιδευτεί.

Η αστυνομία απέκλεισε επίσης υπόγεια διάβαση κοντά στην 78η Οδό όταν δύο αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν κάτω από το νερό. Κάτοικοι περιέγραψαν το φαινόμενο ως εξαιρετικά βίαιο και ξαφνικό. «Ήταν πολύ άγριο και έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα», είπε η Christina Moloon.

New York Is Drowning: Streets Turned Into Rivers Within Hours



More than 15 cm (6 inches) of rain fell in just a few hours. Cars are floating away, subway stations are flooding, and people are wading through waist-deep water.



The city that never sleeps… is now simply… pic.twitter.com/rCNzmM8avV — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Massive flooding due to heavy downpour in #NYC.



Heavy rainfall & thunderstorms led to flooding and downed trees in parts of New York City.pic.twitter.com/Lkj626UMTt#USA

The National Weather Service issued a flood advisory for Brooklyn, Staten Island, Queens and Manhattan,… — World News (@ferozwala) May 21, 2026

Σε πολλές γειτονιές της Νέας Υόρκης οι πολίτες προσπαθούσαν να προστατευτούν όπως μπορούσαν. Κάποιοι ανέβηκαν πάνω σε παγκάκια στάσεων λεωφορείων για να μη βραχούν, ενώ άλλοι προσπαθούσαν μάταια να σπρώξουν τα νερά προς τα φρεάτια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WhatIsNewYork (@whatisnewyork)

Οι εικόνες στο Χιλσάιντ της περιοχής Τζαμάικα στο Κουίνς χαρακτηρίστηκαν από κατοίκους «βιβλικές», με έναν χρήστη στο X να αναφέρει ότι οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε μόλις 25 λεπτά.

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης πτώσεις δέντρων από το Στάτεν Άιλαντ μέχρι το Μπρούκλιν, ενώ σημειώθηκε και έκρηξη σε μεταφορικό σταθμό κοντά στις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ απέναντι από το λιμάνι του Μπρούκλιν. Παράλληλα, ηλεκτροφόρα καλώδια έπεσαν σε αρκετές περιοχές.

Μέσα σε λίγα λεπτά η θερμοκρασία κατέρρευσε εντυπωσιακά. Στο Νιούαρκ καταγράφηκε πτώση 19 βαθμών μέσα σε μόλις 35 λεπτά, από 33 βαθμούς Κελσίου στους 22.