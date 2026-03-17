Φειδίας Παναγιώτου: Σάλος με την καταδικασμένη για ναρκωτικά υποψήφια του κόμματός του – «Όταν έγινε ήμουν 20 χρονών» λέει η ίδια

Η Βάλερη Ταραπάι, υποψήφια του κόμματος του Φειδία Παναγιώτου «Άμεση Δημοκρατία», είχε καταδικαστεί στο παρελθόν στο κατεχόμενα, για υπόθεση ναρκωτικών και μάλιστα, έμεινε για 2 χρόνια στη φυλακή.

Η είδηση έχει προκαλέσει σάλο για το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου, με την ίδια την υποψήφια μάλιστα να μην διαψεύδει την είδηση και να προχωρά σε διευκρινίσεις.

Η υποψήφια της Άμεσης Δημοκρατίας, μιλώντας στο philenews, ανέφερε ότι εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων στα κατεχόμενα, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη λόγω καλής διαγωγής. Είπε ότι πρόκειται για υπόθεση του 2017 ωστόσο, επεσήμανε πως «δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα κατεχόμενα γιατί οι νόμοι τους δεν συμβαδίζουν με τους νόμους της Ε.Ε. και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Στα κατεχόμενα δεν προστατεύουν τον κόσμο, δεν προστατεύουν τους νέους. Ισχύει ότι είχα στην κατοχή μου ναρκωτικά, αλλά τα τρία χρόνια φυλάκισης δεν είναι κάτι που στέκει καθώς δεν αναγνωρίζουμε τους νόμους στα κατεχόμενα και το είδαμε και πρόσφατα με τους Ελληνοκύπριους που συνέλαβαν. Δεν προστατεύουν τον πολίτη στα κατεχόμενα», πρόσθεσε η υποψήφια της «Άμεσης Δημοκρατίας».

«Στα κατεχόμενα έκανα δύο χρόνια φυλακή και μετά βγήκα λόγω καλής διαγωγής. Πέραν του συγκεκριμένου περιστατικού, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα με τον νόμο σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, σε καμία χώρα που έχει φυσιολογικούς νόμους. Αν γίνει ένας έλεγχος στους νόμους στα κατεχόμενα μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δεν προστατεύουν ούτε τους νέους ούτε τους πολίτες», πρόσθεσε.

«Θεωρώ πως ναι, έκανα λάθος, αλλά ήταν μια αδικία εις βάρος μου. Δεν προστατεύθηκα ως νέο παιδί που δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τον νόμο. Όχι απλά δεν είχα δεύτερη ευκαιρία. Θεωρώ ότι η νομοθεσία δεν ήταν σωστή. Όταν μίλησα με δικηγόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τέτοιο περιστατικό δεν θα είχα εκτίσει κάποια ποινή» ανέφερε.

«Όταν έγινε ήμουν 20 χρονών, τώρα είμαι σχεδόν 30. Εξελισσόμαστε, δεν είμαι το ίδιο άτομο» είπε και πρόσθεσε ότι «ποτέ δεν προσπάθησα να κρύψω το πιο πάνω περιστατικό. Σαν άτομο που ήμουν σε νεαρή ηλικία βίωσα περιστατικά κατάθλιψης και δεν είμαι το μόνο άτομο που βίωσε. Η Κύπρος είναι από τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης. Στόχος μου και για αυτό έθεσα και υποψηφιότητα, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να προστατέψουμε τα παιδιά που βιώνουν φαινόμενα κατάθλιψης».

Πάντως, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, τόνισε δημόσια ότι στο ψηφοδέλτιο της «Άμεσης Δημοκρατίας» δεν είναι ένα αλλά τρία πρόσωπα, τα οποία έχουν απασχολήσει για υποθέσεις.

«Αυτοί θα αποφασίζουν για το μέλλον των παιδιών μας;» αναρωτήθηκε δημόσια ο Νικόλας Παπαδόπουλος.