Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι: Σάλος με τους Bob Vylan που φώναξαν «θάνατο στους IDF»

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Βρετανία μετά την εμφάνιση του ντουέτου Bob Vylan στο διάσημο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, όπου το ραπ-πανκ ντουέτο φώναξε συνθήματα κατά του Ισραήλ και του στρατού του. Μάλιστα, οι εικόνες αυτές μεταδόθηκαν ζωντανά από το BBC.

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια του γνωστού φεστιβάλ Γκλάστονμπερι όταν ο τραγουδιστής των Bob Vylan άρχισε να φωνάζει συνθήματα κατά του Ισραήλ όπως «Ελεύθερη, ελεύθερη Παλαιστίνη» και «Θάνατος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF)», ενώ πίσω του υπήρχε μια γιγαντοοθόνη με μηνύματα για γενοκτονία στη Γάζα.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έσπευσε να καταδικάσει με έντονο τρόπο το περιεχόμενο της παρέμβασης, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη ρητορική».

Το φεστιβάλ Γκλάστονμπερι με ανακοίνωσή του σημείωσε πως: «Το Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι δεν ανέχεται ρητορική μίσους ή υποκίνηση βίας οποιουδήποτε είδους από τους καλλιτέχνες του».

“Death, death to the IDF” was chanted from the stage by Bob Vylan at the Glastonbury Festival in England pic.twitter.com/Z9LznygH9N

Η ισραηλινή πρεσβεία στη Βρετανία σημείωσε: «Όταν τέτοια μηνύματα μεταδίδονται ενώπιον δεκάδων χιλιάδων θεατών του φεστιβάλ και γίνονται δεκτά με χειροκροτήματα, εγείρονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ομαλοποίηση της εξτρεμιστικής γλώσσας και την εξύμνηση της βίας.

Bob Vylan literally cooking Israel in front of more than 200000 people live, probably will be watched by 100s millions, Zionists are crazying right now pic.twitter.com/lAmZJ8J1Yj