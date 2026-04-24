Ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν τη βόρεια Οκλαχόμα – 10 τραυματίες, εντυπωσιακά βίντεο

Στιγμές πανικού επικράτησαν στη βόρεια Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όταν έκαναν την εμφάνισή τους ανεμοστρόβιλοι τραυματίζοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους.

Οι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν καταστροφές και στην Αεροπορική Βάση Βανς, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ένιντ της Οκλαχόμα, ενώ τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε τις επιπτώσεις από τον ανεμοστρόβιλο σε ανάρτηση στο Facebook σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι όλο το προσωπικό της είναι σώο και αβλαβές.

Severe damage occurred after a terrifying tornado struck Enid, Oklahoma, USA

pic.twitter.com/2SHzn1GXvN — (@Disasterworlds) April 24, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμαρχος του Ένιντ, ο Ντέιβιντ Μέισον, δήλωσε ότι το προσωπικό από το αστυνομικό τμήμα της πόλης και από την πυροσβεστική υπηρεσία συντονίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης αντιμετώπισης και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή Γκρέιριτζ, η οποία επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο.

#BREAKING: a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been damaged.

Video footage from an aircraft captured the tornado striking Vance Air Force Base in Enid, Oklahoma.



Authorities say Vance Air Force Base sustained minimal damage, limited to perimeter fencing, and that no personnel were injured and no aircraft were lost.

Το γραφείο του Μέισον και η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Γκάρφιλντ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν τους τραυματισμούς.