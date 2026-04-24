Ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν τη βόρεια Οκλαχόμα – 10 τραυματίες, εντυπωσιακά βίντεο

Οι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν καταστροφές και στην Αεροπορική Βάση Βανς, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ένιντ της Οκλαχόμα
Στιγμές πανικού επικράτησαν στη βόρεια Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όταν έκαναν την εμφάνισή τους ανεμοστρόβιλοι τραυματίζοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους.

Οι ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν καταστροφές και στην Αεροπορική Βάση Βανς, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ένιντ της Οκλαχόμα, ενώ τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε τις επιπτώσεις από τον ανεμοστρόβιλο σε ανάρτηση στο Facebook σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι όλο το προσωπικό της είναι σώο και αβλαβές.

 

 

Ο δήμαρχος του Ένιντ, ο Ντέιβιντ Μέισον, δήλωσε ότι το προσωπικό από το αστυνομικό τμήμα της πόλης και από την πυροσβεστική υπηρεσία συντονίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης αντιμετώπισης και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή Γκρέιριτζ, η οποία επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο.

Το γραφείο του Μέισον και η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Γκάρφιλντ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν τους τραυματισμούς.

