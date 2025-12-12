Financial Times: Fast track ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027 προβλέπει το σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία αναμένεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασίες fast track έως την 1η Ιανουαρίου 2027, βάσει μιας ειρηνευτικής πρότασης που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του μακροχρόνιου πολέμου της με τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή (12.12.2025).

Σχετικά με την πρόταση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων με την υποστήριξη των Βρυξελλών, προσθέτουν οι FT, που επικαλούνται άτομα τα οποία είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Αυτό το ταχύ χρονοδιάγραμμα θα ανατρέψει τις παραδοσιακές διαδικασίες ένταξης της ΕΕ. Σημειώνεται πως το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ.