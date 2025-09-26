Κόσμος

Financial Times: Ο Τόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο στη διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας

Το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για την μεταπολεμική Γάζα διαβεβαιώνοντας πως σε αυτά τα σχέδια δεν περιλαμβάνεται ο εκτοπισμός των Παλαιστίνιων
Τόνι Μπλερ
Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ

Με την διακυβέρνηση της Γάζας, μετά τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, ενδέχεται να ασχοληθεί ο Τόνι Μπλερ. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει προταθεί για την προεδρία του εποπτικού συμβουλίου με τίτλο «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας».

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει πως η διακυβέρνηση από τον πρώην ηγέτη της Βρετανίας θα γίνει βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Ο Τόνι Μπλερ έχει ήδη συμμετάσχει σε συνάντηση υπό τον Αμερικανό πρόεδρο για τον πόλεμο στην περιοχή αλλά και τα μεταπολεμικά σχέδια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η συνάντηση αυτή έγινε στα τέλη του Αυγούστου.

Οι Financial Times ανέφεραν τον Ιούλιο πως το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε πρόγραμμα με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για την μεταπολεμική Γάζα. Το κέντρο μελετών είχε διαβεβαιώσει πως τα υπό εξέταση σχέδια δεν περιλαμβάνουν τον υποχρεωτικό εκτοπισμό Παλαιστινίων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το ρεπορτάζ των Financial Times.

Κόσμος
