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Φινλανδία: Δικάζεται άνδρας για σεξουαλική κακοποίηση 361 αγοριών ηλικίας 9 έως 15 ετών – Τα έβρισκε στα social media

Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες αγνώστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022
istock
istock
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Αντιμέτωπη με μια φρικτή υπόθεση βρίσκεται η Φινλανδία με έναν άνδρα να δικάζεται για σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων αγοριών.

Ο άνδρας παρουσιάστηκε σήμερα σε δικαστήριο στη Φινλανδία με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης (ο όρος περιλαμβάνει την αποπλάνηση και εκμετάλλευση ανηλίκου) 361 παιδιών ηλικίας εννέα έως 15 ετών μέσω των social media συμπεριλαμβανομένου του Snapchat.

Η σημερινή πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας θα είναι μια δημόσια παρουσίαση και θα πραγματοποιηθεί στο δικαστήριο της περιοχής Πιρκανμάα στο Τάμπερε (βορειοδυτικά του Ελσίνκι).

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών αύριο, Τρίτη, λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης.

Ο άνδρας κατηγορείται για διάπραξη διαφόρων σεξουαλικών αδικημάτων μεταξύ 2019 και 2022.

Σύμφωνα με τον φινλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Yle, τα θύματα ήταν αγόρια που ζούσαν σε όλη την επικράτεια της σκανδιναβικής αυτής χώρας.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνούσε έναν 27χρονο άνδρα που ήταν ύποπτος για 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών.

Τον Ιούνιο, η εισαγγελία αποφάσισε να μην απαγγείλει κατηγορίες για τρεις από τις υποθέσεις.

Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες αγνώστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία κατέσχεσε τη συσκευή σε σχέση με μια άλλη ποινική υπόθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία τον Δεκέμβριο.

Ο άνδρας φέρεται να επικοινώνησε με τα παιδιά μέσω Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν φωτογραφίες ή βίντεο με τα ίδια, είτε γυμνά είτε ελάχιστα ντυμένα.

Τους ζήτησε επίσης να επιδοθούν σε σεξουαλικές πράξεις, πρόσθεσε η αστυνομία. Ο άνδρας παραδέχτηκε εν μέρει τα αδικήματα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με προγραμματισμένες περίπου 45 ημέρες ακροάσεων, η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί «τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους», σύμφωνα με το δικαστήριο.

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