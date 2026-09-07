Ινδία: Έξι νεκροί από κατάρρευση πενταώροφης φοιτητικής εστίας στο Νέο Δελχί

Τραγωδία στην Ινδία με έξι ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση πενταώροφης φοιτητικής εστίας στο Νέο Δελχί, την Κυριακή (06.09.2026).

Οι επιχειρήσεις διάσωσης από τα συνεργεία συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα (07.09.2026) στα συντρίμμια της φοιτητική εστίας στο Νέο Δελχί για την εύρεση τυχόν εγκλωβισμένων.

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Το πενταώροφο κτίριο, βρίσκεται στη συνοικία Σάτια Νικετάν, στο νότιο τμήμα της ινδικής πρωτεύουσας, όπου ζουν πολλοί φοιτητές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, στο υπόγειο του κτιρίου διεξάγονταν εργασίες την ώρα που κατέρρευσε, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το κτίριο αυτό στο νότιο τμήμα της πόλης κοντά σε κολλέγια και πανεπιστήμια είχε υπόγειο και πέντε ορόφους και χρησιμοποιείτο για τη στέγαση φοιτητών.

🚨 The building collapsed within just a few seconds… 😰🏚️



This video shows a terrifying scene of a multi-storey PG building suddenly collapsing in a student neighborhood in Delhi. However, ⚠️ please note this is an AI-generated fictional reconstruction, not actual footage of… pic.twitter.com/dG68AiKpsW — Sahil chabra (@sahii199) September 7, 2026

«Είναι βέβαιο ότι υπήρχε νερό στο υπόγειο του κτιρίου, και λόγω της συσσώρευσης νερού, λόγω των εν εξελίξει επισκευαστικών εργασιών, το παλιό κτίριο κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των αρχών του Νέου Δελχί Ρέκχα Γκούπτα.

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Ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της Ινδίας, το All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) του Νέου Δελχί, ανακοίνωσε ότι δέχθηκε δέκα τραυματίες. «Από τους 10, οι 5 είχαν ήδη καταλήξει όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλος ένας που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρίνισε το AIIMS σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

🚨 A 6-story building collapsed completely in Satya Niketan (Moti Bagh), Delhi.!



A PG-hostel was running in the building; fears that several students are trapped under the debris.!



How do such buildings keep operating without NOC, without safety checks?!



🙏 Prayers for… pic.twitter.com/TODayKcvbf — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 6, 2026

Τα συνεργεία διάσωσης, με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, συνεχίζουν τις έρευνές τους με τη βοήθεια εξοπλισμού και εκπαιδευμένων σκύλων για να βρεθούν τυχόν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

🚨The death toll in the Satya Niketan PG collapse in southwest Delhi has risen to 6, as multi-agency rescue operations enters 2nd day. pic.twitter.com/zsoIPGGzL9 — Radio India 🇮🇳 (@Radio_India_) September 7, 2026

«Οδυνηρό» χαρακτήρισε το περιστατικό με την πτώση τη φοιτητικής εστίας ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

Η αστυνομία αναζητά τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα.