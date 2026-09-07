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Ινδία: Έξι νεκροί από κατάρρευση πενταώροφης φοιτητικής εστίας στο Νέο Δελχί

Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε, μάχη στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους
Επιχείρηση διάσωσης στο σημείο της κατάρρευσης κτιρίου στο Satya Niketan στο νοτιοδυτικό Δελχί, στο Νέο Δελχί
Επιχείρηση διάσωσης στο σημείο της κατάρρευσης κτιρίου στο Satya Niketan στο νοτιοδυτικό Δελχί, στο Νέο Δελχί / (ANI Photo/Ritik Sharma)
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Τραγωδία στην Ινδία με έξι ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση πενταώροφης φοιτητικής εστίας στο Νέο Δελχί, την Κυριακή (06.09.2026).

Οι επιχειρήσεις διάσωσης από τα συνεργεία συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα (07.09.2026) στα συντρίμμια της φοιτητική εστίας στο Νέο Δελχί για την εύρεση τυχόν εγκλωβισμένων.

Το πενταώροφο κτίριο, βρίσκεται στη συνοικία Σάτια Νικετάν, στο νότιο τμήμα της ινδικής πρωτεύουσας, όπου ζουν πολλοί φοιτητές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, στο υπόγειο του κτιρίου διεξάγονταν εργασίες την ώρα που κατέρρευσε, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το κτίριο αυτό στο νότιο τμήμα της πόλης κοντά σε κολλέγια και πανεπιστήμια είχε υπόγειο και πέντε ορόφους και χρησιμοποιείτο για τη στέγαση φοιτητών.

«Είναι βέβαιο ότι υπήρχε νερό στο υπόγειο του κτιρίου, και λόγω της συσσώρευσης νερού, λόγω των εν εξελίξει επισκευαστικών εργασιών, το παλιό κτίριο κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των αρχών του Νέου Δελχί Ρέκχα Γκούπτα.

Ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της Ινδίας, το All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) του Νέου Δελχί, ανακοίνωσε ότι δέχθηκε δέκα τραυματίες. «Από τους 10, οι 5 είχαν ήδη καταλήξει όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλος ένας που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρίνισε το AIIMS σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Τα συνεργεία διάσωσης, με τη συνδρομή της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, συνεχίζουν τις έρευνές τους με τη βοήθεια εξοπλισμού και εκπαιδευμένων σκύλων για να βρεθούν τυχόν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

«Οδυνηρό» χαρακτήρισε το περιστατικό με την πτώση τη φοιτητικής εστίας ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

Η αστυνομία αναζητά τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα.

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