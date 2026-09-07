Ρωσία: Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση drones στο Περμ και στο Μπέλγκοροντ

Επίθεση με drones της Ουκρανίας σε δύο περιφέρειες της Ρωσίας το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026) σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν πέντε.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Περμ της Ρωσίας σε ουκρανική επίθεση με drones, από την οποία προκλήθηκε επίσης ζημιά σε κτίριο κατοικιών, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ντμίτρι Μακχόνιν.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τοπικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 27 drones.

Επίσης, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε επίσης σε ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.