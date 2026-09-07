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Ρωσία: Δύο νεκροί από ουκρανική επίθεση drones στο Περμ και στο Μπέλγκοροντ

Tα τοπικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στη Ρωσία κατέρριψαν 27 ουκρανικά drones
FILE PHOTO: Yevhen Yushchenko a young recruit of the 28th Knights of the Winter Campaign Separate Mechanised Brigade of the Ukrainian Armed Forces hides from a drone during an exercise, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv region, Ukraine April 4, 2025. REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
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Επίθεση με drones της Ουκρανίας σε δύο περιφέρειες της Ρωσίας το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026) σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν πέντε.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Περμ της Ρωσίας σε ουκρανική επίθεση με drones, από την οποία προκλήθηκε επίσης ζημιά σε κτίριο κατοικιών, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ντμίτρι Μακχόνιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τοπικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 27 drones.

Επίσης, άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε επίσης σε ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

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