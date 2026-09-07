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Γερμανία: Βρέθηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά τη φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο

Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανία
Βρέθηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά τη φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο
Βρέθηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά τη φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο / REUTERS
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Οι αρχές της Γερμανίας ξεκίνησαν έρευνες μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (07.09.2026) η αστυνομία για να καθορίσει αν πρόκειται για μια ακόμη απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας.

Ο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Whatsapp, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Μοαμπίτ με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές ένα εργοτάξιο και μέρος ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εισαγγελείς στη Σαξονία ανακοίνωσαν ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Όλοι οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν.

Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πρόσθεσε η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκανθεί αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή τεχνική βλάβη.

Burned building materials sit at a construction site on the ground of a substation, as police is investigating a fire at the transformer substation, further raising security concerns over a series of sabotage attacks on Germany's power grid, in Berlin, Germany, September 7, 2026. Sign reads "No entry to the construction site". REUTERS/Tobias Schlie
Βρέθηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά τη φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο / REUTERS

Εξάλλου η αστυνομία αναζητεί έναν 48χρονο άνδρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «εξτρεμιστή» ακτιβιστή υπέρ του κλίματος και φέρεται να είναι ο δράστης κάποιων επιθέσεων. Ο άνδρας έχει στείλει σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης δύο επιστολές με τις οποίες αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις.

Το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι απόπειρες δολιοφθοράς και οι υβριδικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Γερμανίας, κάποιες από τις οποίες αποδίδονται σε αριστερούς ακτιβιστές ή οικολόγους και άλλες στη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει στόχος εγκαταστάσεις στα κρατίδια Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία και Βραδεμβούργου.

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