Βρετανία: Ακροδεξιοί έστησαν μπλόκο σε λεωφορεία με μετανάστες στο Πόρτσμουθ

Εκατοντάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν στο Πόρτσμουθ για να εμποδίσουν τη μεταφορά μεταναστών που είχαν φθάσει με ένα μικρό πλεούμενο από τη Γαλλία μέσω της Μάγχης, το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026). Η συγκέντρωση αυτή πραγματοποιήθηκε την επομένη του αποκλεισμού του λιμανιού του Ντόβερ επίσης από διαδηλωτές κατά των μεταναστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σημαντική δύναμη αναπτύχθηκε κοντά στη μαρίνα του Ίστνι, στο Πόρτσμουθ, «μετά την άφιξη πλεούμενου που διέπλευσε τη Μάγχη». Διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν ντυμένοι στα μαύρα και είχαν καλυμμένο το πρόσωπο, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στα social media απέκλεισαν για πολλές ώρες τους δρόμους που οδηγούν στο σημείο, ενώ αστυνομικοί με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από λεωφορεία που θα μετέφεραν τους μετανάστες.

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Το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026), η γαλλική νομαρχία για τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα δήλωσε πως ένα πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν 140 άνθρωποι έφυγε από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σηκουάνα με προορισμό την Αγγλία.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών καταδίκασε «την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά της οποίας υπήρξαμε μάρτυρες στο Πόρτσμουθ την περασμένη νύχτα. Το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση είναι θεμελιώδες για τη δημοκρατία μας αλλά δεν πρέπει ποτέ να διασχίζει τη γραμμή που οδηγεί στην αναταραχή», πρόσθεσε.

🇬🇧 Protesters in Portsmouth briefly opened their blockade to let fire engines through, with police agreeing not to advance while the line was broken.



Video shows riot police holding position as emergency vehicles passed through before protesters closed ranks again.… https://t.co/u7YSzTV1mL — NewsForce (@Newsforce) September 7, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως οι μετανάστες που έφθασαν χθες Κυριακή (06.09.2026) έφυγαν από το σημείο αποβίβασης και μεταφέρονται για να γίνει ανάληψη ευθύνης τους κατά τη συνήθη διαδικασία.

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Οι αφίξεις σε αυτή την περιοχή της νότιας Αγγλίας είναι εξαιρετικά σπάνιες, καθώς πλεούμενα με μετανάστες διαπλέουν συνήθως τη Μάγχη ανατολικότερα, όπου η απόσταση ανάμεσα στις γαλλικές και τις βρετανικές αρχές είναι μικρότερη.

Around 500 protesters have taken to the streets of Portsmouth after a small boat, thought to have asylum seekers on board, sparked a major response on Sunday.



The incident saw a helicopter, an aeroplane and lifeboats sent to the scene.



Read more: https://t.co/x2LYflLnVI pic.twitter.com/5FBWgpvwx6 — Sky News (@SkyNews) September 6, 2026

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπουμε παράτυπη διέλευση μεταναστών τόσο μακριά δυτικά», έγραψε στο X ο τοπικός συντηρητικός βουλευτής Τζο Ρόμπερτσον. «Πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και αν οι διακινητές χρησιμοποιούν νέες διαδρομές για αυτές τις μεγάλες λαστιχένιες λέμβους», πρόσθεσε.

🚨NEW: Hundreds of locals have now gathered outside Portsmouth port and are not allowing any coaches carrying illegal migrants to leave



Danny Tommo, the organiser of the movement, has said "the stand-off might last for days" pic.twitter.com/qa0zbOY12g — GB Politics (@GBPolitcs) September 6, 2026

BREAKING:



The police and anti-migration activists are facing off with each other in the sea near Portsmouth.



After the police started splashing water on the activists, they responded with the same measure. The activists are there to block illegal migrants from being disembarked… — Visegrád 24 (@visegrad24) September 6, 2026

Εδώ και αρκετές εβδομάδες οι αρχές παρατηρούν αύξηση των διελεύσεων με πλεούμενα. Διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί να ελέγξουν τις παράτυπες διελεύσεις μέσω της Μάγχης, θέμα που προκαλεί έντονες συζητήσεις και έχει τροφοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια την αύξηση της δύναμης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.