Μεσίτης από την Αριζόνα ο επιβάτης που τον έδεσαν με μονωτική ταινία στο αεροπλάνο της American Airlines μετά το ρατσιστικό παραλήρημα

Μεσίτης είναι από την Αριζόνα είναι ο επιβάτης σε πτήση της American Airlines, που έπαθε ρατσιστικό και ομοφοβικό αμόκ με αποτέλεσμα να τον δέσουν στο κάθισμα με ταινία, ενώ το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βαλτιμόρη, για να τον παραλάβουν οι Αρχές.

Όπως αναφέρει η New York Post, πρόκειται για τον 67χρονο Άρθουρ Λέιν Λάντιν, κάτοικο από την πόλη Τουσόν της Αριζόνα. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άρθουρ Λέιν Λάντιν εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στην εταιρεία Λονγκ Ρίαλτι στην πόλη Τουσόν της Αριζόνα. Ωστόσο, το προφίλ του είχε πλέον αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.

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Ο επιβάτης Χουάν Μεχία, πρώην αστυνομικός που βρισκόταν στην ίδια πτήση, δήλωσε στο ABC News ότι ο ίδιος και ο φίλος του, Ρίτσαρντ Όλενικ, αποφάσισαν να επέμβουν όταν άκουσαν τον 67χρονο, ο οποίος καθόταν δύο σειρές πίσω τους, να γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός προς το τέλος της πτήσης.

Όπως ανέφερε ο Χουάν Μεχία, ο άνδρας «άρχισε να γίνεται επιθετικός, να κάνει υποτιμητικά σχόλια προς το προσωπικό της American Airlines και άλλους επιβάτες, να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις και χυδαία γλώσσα», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, προσέβαλε ιδιαίτερα τις γυναίκες που κάθονταν στη σειρά πίσω του.

Ο Ρίτσαρντ Όλενικ δήλωσε ότι ο Χουάν Μεχία σηκώθηκε αμέσως, κάθισε δίπλα στον επιβάτη και άρχισε να τον συγκρατεί, προκειμένου να μην ξεφύγει περισσότερο η κατάσταση. Βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο αεροσκάφος δείχνει τον Λάντιν δεμένο στο κάθισμά του με μονωτική ταινία, με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του ακινητοποιημένα.

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Η American Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πτήση εκτράπηκε προς τη Βαλτιμόρη «εξαιτίας ενός επιβάτη που προκαλούσε αναστάτωση». Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αστυνομικοί το περίμεναν στο αεροδρόμιο και βοήθησαν στην απομάκρυνση του συγκεκριμένου επιβάτη, πριν η πτήση συνεχίσει προς τον τελικό προορισμό της.

Το ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών, το γνωστό FBI, επιβεβαίωσε ότι ο Άρθουρ Λέιν Λάντιν συνελήφθη από την αστυνομία Μεταφορών του Μέριλαντ. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, σε βάρος του απαγγέλθηκαν σε πολιτειακό επίπεδο κατηγορίες για επίθεση δευτέρου βαθμού και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Passenger Restrained With Duct Tape on American Airlines Flight



A 67-year-old passenger was restrained by fellow travelers after allegedly becoming unruly on American Airlines flight AA618 from Dallas to Newark. The passenger, identified as Arizona resident Arthur Lundeen, was… pic.twitter.com/vzdeI30PIW — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) September 5, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση 618, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ντάλας – Νιούαρκ. Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο επιβάτης άρχισε να συμπεριφέρεται επιθετικά, εξαπολύοντας μια παραληρηματική επίθεση γεμάτη ρατσιστικούς και ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς προς τον διπλανό του.

🔴 American Airlines uçağında taşkın yolcu koltuğuna bağlandı



✈️ American Airlines’ın Dallas-Newark seferini yapan AA618 sefer sayılı uçağında taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibi ve diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



🚨 4 Eylül gecesi yaşanan olayda… pic.twitter.com/327uWnh73y — Hava Haber (@havahabercom) September 5, 2026

Όταν ένας αεροσυνοδός παρενέβη για να τον σταματήσει, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε την επίθεσή του, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρατσιστική ύβρη και προσβλητικές εκφράσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο επιβάτης μάλιστα δεν έμεινε όμως μόνο στα λόγια, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτύπησε τον συνεπιβάτη του και έσπασε τον υπολογιστή του.

Τότε τρεις άλλοι άνδρες επιβάτες επενέβησαν και κατάφεραν να τον περιορίσουν, χρησιμοποιώντας ταινία.

Σε βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο αεροσκάφος, ο άνδρας εμφανίζεται δεμένος στο κάθισμά του, με τα χέρια, το κεφάλι και τον κορμό του ακινητοποιημένα.