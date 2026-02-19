Κόσμος

Φλωρεντία: Αποκεφαλισμένη βρέθηκε 44χρονη Γερμανίδα – Άγριος σκύλος ήταν δίπλα στο πτώμα

Ένας άνδρας με σκύλο είχε διώξει περαστικό από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, μία ημέρα προτού βρεθεί το ακέφαλο πτώμα
Οχήματα της ιταλικής αστυνομίας
Φωτογραφία (αρχείου) AP

Ένα ακέφαλο πτώμα βρέθηκε σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ανήκει σε 44χρονη Γερμανίδα, χωρίς μόνιμη κατοικία.

Το ακέφαλο πτώμα βρέθηκε κοντά σε έρημο αγρόκτημα στον δήμο Σκαντίσι έξω από τη Φλωρεντία. Ήταν εγκαταλελειμμένο στο σημείο εκείνο για αρκετό καιρό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περιοχή είναι κακόφημη, αφού έχουν αναφερθεί βίαια επεισόδια και διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας άνδρας με σκύλο είχε διώξει περαστικό από τη συγκεκριμένη τοποθεσία την Τρίτη (17.02.2026), μία ημέρα προτού βρεθεί το ακέφαλο πτώμα.

Το ANSA μετέδωσε επίσης, πως ένας άγριος σκύλος βρισκόταν κοντά στο άψυχο σώμα της Γερμανίδας και χρειάστηκε η παρέμβαση συνεργείου για να τον απομακρύνει προκειμένου να μεταφερθεί το πτώμα στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να αποσαφηνίσει τον χρόνο του θανάτου και εάν ο αποκεφαλισμός ήταν μεταγενέστερος. Αδιευκρίνιστο παραμένει, επίσης, εάν το σημείο όπου βρέθηκε το ακέφαλο πτώμα είναι ο τόπος του εγκλήματος ή εάν μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε εκεί. Λίγο μακρύτερα βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο επίσης εξετάζεται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
132
111
110
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το χρονικό της σύλληψης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου - Οι κατηγορίες, ο Επστάιν, ο βασιλιάς Κάρολος και η οργή των Άγγλων
Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής λόγω της στενής σχέσης που είχε με τον Τζέφρι Επστάιν
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου
Reuters: Οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες δεν «βλέπουν» λήξη του πολέμου στην Ουκρανία – «Θέατρο διαπραγματεύσεων»
«Η Ρωσία δεν επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία. Επιδιώκει τους στρατηγικούς της στόχους, και αυτοί δεν έχουν αλλάξει» δήλωσε ένας εκ των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών
Πόλεμος στην Ουκρανία
Συγκλονίζει η μητέρα του δίχρονου αγοριού στην Ιταλία μετά τη μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς και το «όχι» για νέα επέμβαση - «Όσο αναπνέει ελπίζω»
«Πρέπει να αντέξω, έχω άλλα δύο παιδιά», λέει η μητέρα για τον μικρό Ντομένικο που παραμένει στη ζωή μόνο χάρη σε ένα μηχάνημα που, όμως, βλάπτει προοδευτικά τα όργανα του
Η Patrizia Mercolino, μητέρα του μικρού παιδιού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από μεταμόσχευση καρδιάς φεύγει από το νοσοκομείο Monaldi μαζί με τον πατέρα και συγγενείς στη Νάπολη της Ιταλίας
Newsit logo
Newsit logo