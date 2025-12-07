Φλόριντα: Ανήλικοι παρέσυραν 14χρονη στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν

Για μία φρικιαστική δολοφονία κατηγορούνται δύο έφηβοι από τη Φλόριντα καθώς φαίνεται ότι παρέσυραν μία 14χρονη μέσα στο δάσος, όπου την πυροβόλησαν θανάσιμα και έκαψαν το πτώμα της, εξαιτίας μιας διαμάχης που είχε ξεκινήσει στο διαδίκτυο.

Η 14χρονη Ντάνικα Τρόι εθεάθη για τελευταία φορά από τη μητέρα της στις 30 Νοεμβρίου και δηλώθηκε ως αγνοούμενη το επόμενο πρωί γύρω στις 7 π.μ., αφού θεωρήθηκε αρχικά ότι το είχε σκάσει από το σπίτι, πριν ανακοινωθεί η δολοφονία της.

«Χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα της, η Ντάνικα είχε ήδη χάσει τη ζωή της το προηγούμενο βράδυ», ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Σάντα Ρόσα, Μπομπ Τζόνσον, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Το καμένο σώμα της 14χρονης εντοπίστηκε πεταμένο σε δάσος κοντά στην Kimberly Rd στο Pace της Φλόριντα, περίπου 27 χιλιόμετρα βόρεια της Πενσακόλα, στη νότια ακτή του Florida Panhandle γύρω στις 11 π.μ. στις 2 Δεκεμβρίου.

Οι έφηβοι Κιμάρι Μπλέβινς, 14 ετών, και Γκάμπριελ Γουίλιαμς, 16 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως οι βασικοί ύποπτοι για τη δολοφονία και κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εκ προμελέτης.

Πιστεύεται πως η Τρόι έχασε τη ζωή της από πολλαπλούς πυροβολισμούς, πριν οι δύο ανήλικοι επιχειρήσουν να καλύψουν τη δολοφονία. «Εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πραγματικά τρομακτική», δήλωσε ο σερίφης Τζόνσον. «Δεν αρκεί που σκοτώνεις μια 14χρονη, κι εσύ είσαι 14, 16 ετών, της ρίχνεις πολλές φορές, και στη συνέχεια προσπαθείς να εξαφανίσεις το σώμα της.»

Οι τρεις έφηβοι φαίνεται να ήταν «γνωστοί» μεταξύ τους από το σχολείο και να είχαν μια έντονη διαμάχη κατά τις διακοπές του Thanksgiving, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένας μάρτυρας είπε στους ερευνητές ότι ο 14χρονος αποκάλυψε πως εκείνος και ο Γουίλιαμς «σχεδίαζαν τη δολοφονία της Ντάνικα», με το αρχικό σχέδιο να είναι να της επιτεθούν μία μόνο φορά, σύμφωνα με το Law and Crime, που επικαλείται το σχετικό έγγραφο της σύλληψης.

Οι δύο ανήλικοι φέρονται να ήθελαν την Τρόι νεκρή επειδή εκείνη τους προσέβαλε: μπλόκαρε τον Μπλέβινς στα social media και χαρακτήρισε τον Γουίλιαμς «άχρηστο» και «εμπλεκόμενο με συμμορίες». Ο Γουίλιαμς κατηγορείται ότι πήγε τα πράγματα ακόμη παραπέρα όταν οι δύο ανήλικοι έκαψαν το σώμα της Τρόι.

Ο Μπλέβινς εντοπίστηκε από τη μητέρα του να γυρίζει κρυφά στο σπίτι στις 11 μ.μ. το βράδυ της δολοφονίας, λέγοντάς της ότι είχε βγει για να καπνίσει, αν και εκείνη δεν αντιλήφθηκε καμία σχετική μυρωδιά, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στην ανάκριση, παραδέχτηκε πως αυτός και η Τρόι «είχαν τσακωθεί και την είχε μπλοκάρει στα social media.» Ο Γουίλιαμς, με δάκρυα στα μάτια, είπε στους ντετέκτιβ ότι η 14χρονη είχε κάνει «σχόλια που τον πλήγωσαν», λίγο πριν συλληφθεί.

Ο σερίφης Τζόνσον είπε ότι δεν υπάρχει «ξεκάθαρο κίνητρο», καθώς οι ιστορίες των δύο υπόπτων δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία.

«Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές αμέσως σε αυτούς και συνελήφθησαν αμέσως», δήλωσε ο Τζόνσον. «Δυστυχώς για την οικογένεια της Τρόι, πρέπει να το περάσουν όλο αυτό.»

Οι έφηβοι είχαν στο παρελθόν «εμπλακεί» με τις αρχές, αλλά ο Τζόνσον δεν διευκρίνισε αν είχαν συλληφθεί. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες και σε γονείς, καθώς η έρευνα «συνεχίζεται».

«Ελπίζω να πάνε σε φυλακή ενηλίκων, εκεί είναι που πρέπει να πάνε», δήλωσε ο Τζόνσον. Οι δύο ανήλικοι κρατούνται σε κέντρο κράτησης νέων.