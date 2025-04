Φοιτητής του Columbia πήγε σε συνέντευξη για υπηκοότητα και συνελήφθη για να απελαθεί

Έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην απελάσει έναν φοιτητή του πανεπιστημίου Columbia απευθύνει δικαστής στο Βερμόντ των ΗΠΑ.

Οι φοιτητής του πανεπιστημίου Columbia, ακτιβιστής υπέρ των Παλαιστινίων, συνελήφθη όταν πήγε στην προγραμματισμένη συνέντευξή του για να λάβει την αμερικανική υπηκοότητα.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Σέσιονς ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να μην απελάσει από τις ΗΠΑ τον Μόχσεν Μαχντάουι, αλλά και ούτε να τον απομακρύνει από την πολιτεία Βερμόντ.

Ο Μαχντάουι, που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου σκοπεύει να επιστρέψει το φθινόπωρο για το μεταπτυχιακό του. Επίσης διαθέτει «πράσινη κάρτα» για παραμονή στις ΗΠΑ από το 2015, όπως εξήγησαν οι δικηγόροι του.

Ο Μαχντάουι είναι συνιδρυτής μιας οργάνωσης Παλαιστίνιων φοιτητών στο Κολούμπια μαζί με τον Μαχμούντ Χαλίλ, προσωπικότητα του φιλοπαλαιστινιακού φοιτητικού κινήματος στις ΗΠΑ, τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να απελάσει από τη χώρα μετά τη σύλληψή του στις 8 Μαρτίου.

“The fight for freedom of Palestine and the fight against antisemitism go hand-in-hand because injustice anywhere is a threat to justice everywhere,” says Mohsen Mahdawi, co-president of Columbia’s Palestinian Students Union. https://t.co/xh91MwzdHe pic.twitter.com/CsBehwMWEc