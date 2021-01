Φον ντερ Λάιεν για τηλεδιάσκεψη με Ερντογάν: «Kαλή ανταλλαγή απόψεων με τον Τούρκο Πρόεδρο»

Τηλεδιάσκεψη της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο (09.01.2021). Κορονοϊός, οικονομική ανάκαμψη και τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου, ήταν τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν.

Η κ. Φον ντερ Λάιςεν σημείωσε πως «ανταλλάξαμε (απόψεις) για την κατάσταση με τον Covid19, την οικονομική ανάκαμψη και την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2020».

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για «καλή ανταλλαγή (απόψεων) με τον Τούρκο Πρόεδρο».

Δείτε την ανάρτηση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Twitter:

Good exchange with Turkish President @RTErdogan.



We exchanged on the #COVID19 situation, the economic recovery and the implementation of tasking of the European Council of December 2020. pic.twitter.com/uiWY5g58Nx