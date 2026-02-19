Κόσμος

Φονική έκρηξη στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στους 12 νεκρούς σε κατάστημα πυροτεχνημάτων

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της καταστροφής
Fireworks go off over the Victoria Harbour on the second day of the Lunar Year of the Horse, in Hong Kong, China February 18, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Πυροτεχνήματα στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS/Tyrone Siu

Πέντε παιδιά συγκαταλέγονται στους δώδεκα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη που σημειώθηκε σε κατάστημα που πουλάει πυροτεχνήματα στην Κίνα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Η τραγωδία που έπληξε τη χώρα εν μέσω των εορτών για το κινεζικό νέο έτος. Οι εκτοξεύσεις πυροτεχνημάτων, βαρελότων και άλλων ειδών είναι συχνές στη χώρα κατά τη διάρκεια εορτών. Οι Κινέζοι εισήλθαν την Τρίτη στο νέο έτος, «του αλόγου», και βρίσκονται εν μέσω εννιά συνεχόμενων αργιών.

Η έκρηξη έγινε την Τετάρτη (18/02/2026) μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε παντοπωλείο στο χωριό Τζίνπου, στην επαρχία Χουμπέι (κεντρικά), περίπου 950 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Οι αρχές της Κίνας έκαναν λόγο για δώδεκα νεκρούς.

«Έπειτα από πλήρεις έρευνες και επιθεωρήσεις επιβεβαιώθηκε ότι το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο επτά ενηλίκων και πέντε ανηλίκων», ανέφεραν οι τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. «Όλα τα θύματα αναγνωρίστηκαν επίσημα», πρόσθεσε το δίκτυο, σύμφωνα με το οποίο πέθαναν ο καταστηματάρχης και 11 πελάτες. Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της καταστροφής.

Πολλές μεγάλες κινεζικές πόλεις έχουν απαγορεύσει τις εκτοξεύσεις πυροτεχνημάτων και τη χρήση βαρελότων και άλλων τέτοιων ειδών τα τελευταία χρόνια για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της ρύπανσης. Ωστόσο το έθιμο παραμένει ριζωμένο και διαδεδομένο, ειδικά στην επαρχία.

Κατά τη διάρκεια των εορτών καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους θανάσιμες εκρήξεις.  Αυτή ήταν η δεύτερη παρόμοια τραγωδία μέσα σε μερικά 24ωρα. Την Κυριακή, στην επαρχία Τζιανγκσού (ανατολικά), σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι δύο.

 

