Την θλιβερή είδηση για την φωτιά που κόστισε τόσες ζωές μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαίωσε ένας τοπικός αξιωματούχος.

Η νέα αυτή καταστροφή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πολύνεκρων πυρκαγιών, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει το Πεκίνο τις δύο τελευταίες δεκαετίες προκειμένου να βελτιωθεί η δημόσια ασφάλεια.

Η φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο Beilogn Hot Spring, στην περιοχή Ριζόρτ Άιλαντ, όπου βρίσκονται διάφορα θέρετρα του Χαρμπίν. Ένας υπάλληλος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών της πόλης ανακοίνωσε νωρίτερα σε μέσα ενημέρωσης ότι 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν αλλά δεν είχε πληροφορίες για τυχόν τραυματίες.

Η πυρκαγιά στο τετραώροφο κτίριο ξεκίνησε γύρω στις 4.30 το πρωί και κατασβέστηκε περίπου τρεισήμισι ώρες αργότερα, από μια δύναμη 105 πυροσβεστών με 30 οχήματα. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV 16 άνθρωποι διασώθηκαν και άλλοι 19 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Οι περισσότεροι φέρουν εγκαύματα ή εισέπνευσαν τοξικούς καπνούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Τον περασμένο Νοέμβριο, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία στο Πεκίνο, η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα, σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι. Το 2010, τουλάχιστον 58 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά σε έναν ουρανοξύστη στη Σαγκάη.

At least 19 killed in hotel fire in China's Harbin https://t.co/bVhUAGThps pic.twitter.com/9m07k1PxLN

#UPDATE Death toll from the hotel fire in northeast #China’s Harbin rises to 19 as one victim’s medical treatment failed; local authorities confirm an investigation into the incident is underway pic.twitter.com/p2UJ3U5m8T

— CGTN (@CGTNOfficial) August 25, 2018