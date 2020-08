Φωτιά εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία 13 ορόφων με τουλάχιστον 11 νεκρούς το Σάββατο (08.08.2020) στην ανατολική Τσεχία.

Ανάμεσα στους 11 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες που τύλιξαν την πολυκατοικία είναι τρία παιδιά, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

#Czech apartment fire kills 11, including three children: https://t.co/zVAXwrDmIY https://t.co/axTosqlctT pic.twitter.com/2O2s3cUV47

“Συλλάβαμε έναν άνθρωπο”, ανέφερε από την πλευρά του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Τόμας Κούζελ, ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

“Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα διαμέρισμα στον 11ο όροφο”, στην πόλη Μπόχουμιν, σε απόσταση 300 χλμ. ανατολικά της Πράγας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λούκας Ποπ, εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

“Έξι άνθρωποι πέθαναν σε αυτόν τον όροφο, τρία παιδιά και τρεις ενήλικοι, όπως κι ένας σκύλος”, διευκρίνισε.

Fire in residential building kills 10 people in eastern Czech Republic, police say https://t.co/kDgPa2417K