Δυο περιστατικά που είναι άγνωστο αν συνδέονται μεταξύ τους συνταράσσουν την Τουρκία. Το πρώτο ήταν η έκρηξη σε αποθήκες σιτηρών στο λιμάνι Ντεριντζέ στην επαρχία Κοτζάελι στην Δυτική Τουρκία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 10 άνθρωποι εκ των οποίων οι δυο σοβαρά.

«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι μια έκρηξη σημειώθηκε λόγω συμπίεσης σκόνης σίτου κατά τη μεταφορά σίτου από ένα πλοίο στο σιλό», είπε ο κυβερνήτης της επαρχίας. «Όπως μας είπαν είναι τεχνικά πιθανό να συμβεί μια έκρηξη λόγω συμπίεσης σκόνης σίτου, αλλά ερευνούμε κάθε πιθανή αιτία», συμπλήρωσε.

Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι κανένα πλοίο δεν υπέστη ζημιές από την έκρηξη.

Το δεύτερο περιστατικό είναι σε εργοστάσιο χημικών στην βιομηχανική περιοχή Βελικόι στην επαρχία του Τεκιντάγκ.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά σε άλλα εργοστάσια.

JUST IN – Large fire breaks out in a chemical factory in the Çerkezköy in Tekirdağ Province of Turkey



