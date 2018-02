Αψηφώντας την αντιπολίτευση, τον διευθυντή του FBI και πολλούς γερουσιαστές του κόμματός του ο Τραμπ ενέκρινε τον αποχαρακτηρισμό ενός αμφιλεγόμενου απόρρητου υπομνήματος, το οποίο συνέταξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων Ντέβιν Νούνες.

Το τετρασέλιδο αυτό υπόμνημα αφορά στις μεθόδους που χρησιμοποίησε το FBI και αναφέρει ότι ο «φάκελος» που συνέταξε ο πρώην πράκτορας της ΜΙ6 Κρίστοφερ Στιλ για τις επαφές του Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία αποτελούσε το «κύριο μέρος» της αίτησης που υπέβαλε η ομοσπονδιακή αστυνομία προκειμένου να λάβει άδεια για να παρακολουθήσει έναν σύμβουλο του Ρεπουμπλικανού προέδρου, τον Κάρτερ Πέιτζ.

«Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο λίγο πριν τη δημοσιοποίηση του υπομνήματος.

«Οι πλέον ανώτεροι αξιωματούχοι και ερευνητές του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης πολιτικοποίησαν την ιερή διαδικασία της έρευνας υπέρ των Δημοκρατικών και κατά των Ρεπουμπλικάνων», έγραψε στο Twitter.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans – something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2018