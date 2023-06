Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του καταστήματος Tiffany & Co στη Νέα Υόρκη, στην Πέμπτη Λεωφόρο, σύμφωνα με αξιωματούχους…

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν καπνό να βγαίνουν από το υπόγειο του καταστήματος.

🔥🇺🇸 – #Tiffany‘s flagship store in #NewYork just underwent a $500 million restoration. Now it’s on fire. No word yet on the cause or injuries. Under development. pic.twitter.com/Pu1hybZToO