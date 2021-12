Δεν έχουν περάσει παρά μερικές μέρες από το νέο πολύνεκρο επεισόδιο σε σχολείο των ΗΠΑ, οικογένειες θρηνούν τα παιδιά τους. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να νοιάζει τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Τόμας Μάσι που ανέβασε φωτογραφία με την οικογένειά του μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο με… πολυβόλα στα χέρια!

Φυσικά η φωτογραφία που ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter ο βουλευτής προκάλεσε σάλο και οργισμένες αντιδράσεις.

Ο Μάσι και η οικογένειά του πόζαραν μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, περιχαρείς όλοι και με πυροβόλα όπλα στα χέρια.

«Καλά Χριστούγεννα! ΥΓ: Άη Βασίλη, φέρε πυρομαχικά», ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε τη φωτογραφία ο Τόμας Μάσι, που εκπροσωπεί το Κεντάκι στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Την περασμένη Τρίτη, οι ΗΠΑ θρήνησαν τα θύματα ενός περιστατικού ένοπλης βίας σε λύκειο στο Μίσιγκαν (βόρεια) κατά τη διάρκεια του οποίου ένας έφηβος σκότωσε τέσσερις μαθητές, μια τραγωδία που επαναλαμβάνεται σε μια χώρα όπου η βία με χρήση όπλων έχει χαρακτηριστεί “επιδημία” από τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Οι γονείς του 15χρονου ένοπλου, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, είχαν δώσει εκ των προτέρων στον γιο τους το ημιαυτόματο πιστόλι Sig Sauer ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Σε αυτή τη συγκυρία, η οικογενειακή φωτογραφία του Τόμας Μάσι προκάλεσε σάλο, με αιρετούς και γονείς θυμάτων πυροβολισμών να κατηγορούν τον Ρεπουμπλικανό για αναισθησία.

“Σκανδαλώδες”, έγραψε ο Δημοκρατικός Τζον Γιάρμουθ λέγοντας ότι τέτοια μηνύματα ισοδυναμούν “αποκάλυπτα με τη δολοφονία παιδιών”.

Ο Ρεπουμπλικανός Άνταμ Κίνζινγκερ, λέγοντας ότι είναι υπέρ του δικαιώματος της οπλοφορίας, έγραψε στο Twitter ότι “δεν πρόκειται για υποστήριξη στο δικαίωμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας” αλλά για “φετιχισμό”.

Ο ακτιβιστής Φρεντ Γκούτενμπεργκ, του οποίου η κόρη σκοτώθηκε στο επεισόδιο με πυροβολισμούς του λυκείου του Πάρκλαντ το 2018, ένα από τα χειρότερα σε σχολείο στις ΗΠΑ, ανάρτησε τις δικές του “οικογενειακές φωτογραφίες”. “Η μια είναι η τελευταία φωτογραφία που τράβηξα της Τζέιμι, η άλλη δείχνει το μέρος όπου είναι θαμμένη”.

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.



The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp