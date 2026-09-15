Φωτοβολίδες από ρωσική φρεγάτα σε ελικόπτερο της Δανίας

Μια φρεγάτα της Ρωσίας εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες κινδύνου εναντίον δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026), σύμφωνα με τις αρχές της Δανίας. Το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, νότια της Δανίας.

Το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή – ρουτίνας για τη φωτογράφιση της ρωσικής φρεγάτας, ανέφερε η Διοίκηση Άμυνας της Δανίας.

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«Ένα από τα ελικόπτερα Fennec έγινε σήμερα (Δευτέρα) στόχος φωτοβολίδων, κατά τη διάρκεια μιας συνήθους επιχείρησης φωτογράφισης κοντά σε ρωσική φρεγάτα, η οποία βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά του Γκέντσερ», ανέφερε ο στρατός της Δανίας σε ανακοίνωσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα αργά τη Δευτέρα. «Μία από τις φωτοβολίδες πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από το ελικόπτερο».

Οι φωτοβολίδες είναι πυροτεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται συνήθως ως προειδοποιητικό σήμα στη θάλασσα, προσέθεσε η ίδια υπηρεσία.

«Εντελώς απαράδεκτο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, χαρακτήρισε την Τρίτη το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο».

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«Ως εκ τούτου, ο Ρώσος πρέσβης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντρικσεν δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως το περιστατικό αυτό προκαλεί έκπληξη, «επειδή είναι μέρος του μοτίβου που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Με μια ολοένα και πιο επιθετική και δυναμική Ρωσία, η οποία έχει εντείνει τον υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης. Και η οποία δοκιμάζει και προκαλεί το ΝΑΤΟ».