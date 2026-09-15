Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ άλλαξαν εκτάκτως σχολείο στα παιδιά τους – Το «Happy birthday, my love» για τα 42α γενέθλιά του

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία ξεκίνησε με προβλήματα, καθώς προχώρησαν σε αλλαγή σχολείου για τα δύο παιδιά τους, μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Βρετανία λόγω «θεμάτων ασφαλείας». Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συζητήσεις με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας, καθώς η μεγάλη απόσταση, η έντονη κυκλοφορία κατά τις καθημερινές μετακινήσεις και ένα περιστατικό που επηρέασε την αυτοκινητοπομπή τους προκάλεσαν ανησυχία.

Ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ είχαν ξεκινήσει μαθήματα μόλις την περασμένη εβδομάδα, μετά την επιστροφή της οικογένειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Βρετανία τον προηγούμενο μήνα. Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι η αλλαγή σχολείου αποφασίστηκε «έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων».

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν παραμένουν ιδιαίτερα ευγνώμονες προς τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου για «την αγάπη, τη φροντίδα και την προσπάθεια που έδειξαν προς την οικογένειά τους».

Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η απόφαση «σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως κρίση για το σχολείο ή για την εξαιρετική φροντίδα που έλαβαν τα παιδιά».

Γιατί άλλαξαν σχολείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ανησυχίες δεν αφορούσαν το ίδιο το σχολείο, αλλά την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη διαδρομή και την απόσταση από την κατοικία τους, παράγοντες που καθιστούσαν δύσκολη την ασφαλή συνοδεία των οχημάτων τους.

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Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά το οποίο διαταράχθηκε η πορεία της αυτοκινητοπομπής που μετέφερε την οικογένεια, γεγονός που φαίνεται πως ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλειά τους.

Η τοποθεσία της νέας κατοικίας των Σάσεξ, όπως και οι λεπτομέρειες για το νέο σχολείο των παιδιών, παραμένουν ιδιωτικές.

Την ίδια ώρα, η Μέγκαν Μαρκλ έχει αρχίσει να μοιράζεται στα social media εικόνες από τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας στη Βρετανία.

Αρχικά, δημοσίευσε ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές, στο οποίο ο Χάρι, η ίδια και τα δύο παιδιά τους απολαμβάνουν δραστηριότητες στη φύση, περπατούν μέσα σε λακούβες με νερό και λάσπες, κάνουν ποδήλατο και ψαρεύουν.

Η Μέγκαν εύχεται στον πρίγκιπα Χάρι για τα 42α γενέθλια του

Στη συνέχεια, με ένα ιδιαίτερα προσωπικό βίντεο θέλησε να ευχηθεί στον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, για τα 42α γενέθλιά του.

Σε αυτό, ο Χάρι εμφανίζεται μαζί με τη μικρή Λίλιμπετ σε χιονοδρομικό κέντρο, να την κρατά από το χέρι και να τη βοηθά να κάνει σκι.

Ο Χάρι παρουσιάζεται να περνά χρόνο με τα παιδιά του σε πιο προσωπικές και οικογενειακές στιγμές. Σε άλλο στιγμιότυπο κάνει τοξοβολία μαζί με τον Άρτσι, ενώ σε διαφορετικές εικόνες περνά χρόνο με τη Λίλιμπετ και απολαμβάνει οικογενειακές εξορμήσεις στη φύση.

Ο Χάρι με τον γιο του Άρτσι

Η Μέγκαν επέλεξε να επενδύσει το βίντεο με το τραγούδι «Simply the Best», ενώ στο τέλος εμφανίζεται το μήνυμα που έγραψε για τον σύζυγό της: «He’s simply the best. Happy birthday, my love».

Ο πρίγκιπας Χάρι με την Λίλιμπετ

Η απόφαση του ζευγαριού να επιστρέψει στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα ενεργά καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας, προκάλεσε τουλάχιστον έκπληξη.

Το ζευγάρι δεν μένει σε βασιλική κατοικία και εξακολουθεί να μην ασκεί επίσημα βασιλικά καθήκοντα, όπως αποφάσισε ο βασιλιάς Κάρολος και κατέστησε σαφές.

Την ίδια ώρα, το καθεστώς ασφαλείας του πρίγκιπα Χάρι βρίσκεται εκ νέου υπό εξέταση από κυβερνητική επιτροπή, ενώ συνεχίζεται η μακρόχρονη διαμάχη γύρω από την απόφαση να αφαιρεθεί από το ζευγάρι η αστυνομική προστασία.