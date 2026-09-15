Κόσμος

Λιθουανία: Drone καταρρίφθηκε από καταδιωκτικό του NATO κοντά στο χωριό Πρατκουνάι

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας μεταξύ άλλων στο στόχαστρο περιοχές στις ρωσικές ακτές στη Βαλτική
wildcat helicopters
Wildcat helicopters / (AP Photo /Mindaugas Kulbis)
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Καταδιωκτικό αεροσκάφος του NATO κατέρριψε drone στη Λιθουανία, ανακοίνωσε το λιθουανικό εθνικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων τα ξημερώματα της Τρίτης (15.09.2026). Δεν είναι σαφής η προέλευσή του ακόμη. Νωρίτερα, είχε κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρά της.

Το drone, που θεωρείται πως πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας, όχι μακριά από την Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας της Βαλτικής, διευκρίνισε το κέντρο.

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα τόνισε μέσω X: «ευχαριστώ το προσωπικό της Συμμαχίας για την άμεση αντίδρασή του». «Με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο NATO, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της», πρόσθεσε.

Καταδιωκτικά και άλλα αεροσκάφη του NATO περιπολούν στους αιθέρες της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας αφότου τα τρία κράτη της Βαλτικής, άλλοτε μέρος της σοβιετικής ένωσης, εντάχθηκαν στον οργανισμό του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού το 2004.

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας μεταξύ άλλων στο στόχαστρο περιοχές στις ρωσικές ακτές στη Βαλτική. Αρκετά ουκρανικά drones έχουν καταλήξει στη Φινλανδία, στη Λετονία, στη Λιθουανία κα στην Εσθονία.

Η ουκρανική πλευρά επιρρίπτει την ευθύνη στη Μόσχα, τονίζοντας πως ευθύνονται ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

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