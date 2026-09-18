Φρίκη στη Γιούτα: Γονείς άφησαν το 18 μηνών μωρό τους στην κούνια για ημέρες και πέθανε – «Ήταν η ώρα της, υποθέτω» είπε η μητέρα του

Σοκ προκαλούν όσα αποκαλύφθηκαν στη Γιούτα των ΗΠΑ για τον θάνατο ενός μωρού μόλις 18 μηνών, με τους γονείς του να καταδικάζονται για την υπόθεση. Το μικρό κορίτσι φέρεται να περνούσε σχεδόν ολόκληρες ημέρες μέσα στην κούνια του, ενώ, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, υπέστη σοβαρή παραμέληση πριν χάσει τη ζωή του.

Οι γονείς, Κάρι και Μίσελ Μάρει, καταδικάστηκαν την Παρασκευή για τον θάνατο της κόρης τους, Ρούμπι, τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με την υπόθεση, το μωρό είχε μείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς την απαραίτητη φροντίδα, με το δικαστήριο να κάνει λόγο για «αδιαφορία για τη ζωή του παιδιού».

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Η μητέρα, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια, φέρεται να έκανε μία ιδιαίτερα σκληρή δήλωση στους αστυνομικούς σχετικά με τον θάνατο της κόρης της.

«Ήταν η ώρα της, υποθέτω», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας: «Νιώθω πολύ έντονα ενοχές -δεν νιώθω καμία ενοχή γι’ αυτό».

Twisted Utah parents left baby girl to die in trash-strewn crib – then acted totally unfazed https://t.co/nPWvwQejF6 pic.twitter.com/dJEnW8U76j — New York Post (@nypost) September 17, 2026

Μόλις έξι ώρες έξω από την κούνια σε τέσσερις ημέρες

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Το 18 μηνών κορίτσι φορούσε μακρυμάνικες πιτζάμες και ήταν σκεπασμένο με αρκετές κουβέρτες, παρότι η θερμοκρασία μέσα στο δωμάτιο έφτανε τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην κούνια του είχαν επίσης συγκεντρωθεί σκουπίδια και υπολείμματα τροφών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι γονείς άφηναν τη Ρούμπι στην κούνια για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας όσο εργάζονταν. Μάλιστα, κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες της ζωής της, το παιδί φέρεται να είχε βγει από την κούνια συνολικά για μόλις έξι ώρες.

Δυνάμωσαν τη μουσική ενώ το παιδί έκλαιγε

Ακόμη πιο σοκαριστικά είναι όσα φέρεται να συνέβησαν το τελευταίο βράδυ. Η Ρούμπι έκλαιγε και αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή, όμως οι γονείς της, αντί να ζητήσουν βοήθεια, φέρεται να έβαλαν δυνατά μουσική για να καλύψουν τον ήχο.

Το επόμενο πρωί το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την υπόθεση, ήταν αφυδατωμένο και υποσιτισμένο.

«Είναι τρομακτικό… είναι σοκαριστικό το είδος της παραμέλησης που επιδείχθηκε εδώ», δήλωσε ο δικαστής αναφερόμενος στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το παιδί.

Αρχικά, το ζευγάρι είχε βρεθεί αντιμέτωπο με κατηγορίες για βαριά ανθρωποκτονία και βαριά κακοποίηση παιδιού. Στη συνέχεια οι δύο γονείς δήλωσαν ένοχοι για τις τελικές κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.