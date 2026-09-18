Το Πεντάγωνο δημοσιεύει νέα βίντεο για τα UFO: Από το Tremonton του 1952 έως τις μελέτες για warp drive

Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου την έκτη παρτίδα αρχείων σχετικά με UFO/UAP, συνολικά 71 αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν αναφορές, φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό, καθώς και έγγραφα από παλαιότερες έρευνες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ανάμεσα στα αρχεία που δημοσιοποίησε το Πεντάγωνο για τα UFO, ξεχωρίζει ένα περιστατικό του 1952 στο Tremonton της Γιούτα, το οποίο είχε καταγραφεί σε φιλμ από τον αξιωματικό του αμερικανικού Ναυτικού Delbert Newhouse.

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Ο Newhouse βρισκόταν στην περιοχή μαζί με την οικογένειά του όταν παρατήρησε στον ουρανό μια ομάδα από περίπου 10 έως 14 φωτεινά αντικείμενα.

Τα αντικείμενα, σύμφωνα με την περιγραφή του, είχαν μεταλλική ή γκριζομεταλλική εμφάνιση και έμοιαζαν με δύο δίσκους τοποθετημένους ο ένας πάνω στον άλλο.

Κινούνταν σε χαλαρό σχηματισμό, με γενική κατεύθυνση προς τα δυτικά, και καταγράφηκαν σε φιλμ.Το υλικό εξετάστηκε αργότερα από το Project Blue Book, το επίσημο πρόγραμμα της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για τη διερεύνηση αναφορών UFO.

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Η έρευνα δεν κατέληξε σε οριστική ταυτοποίηση των αντικειμένων.

Νεότερο περιστατικό στη Μέση Ανατολή

Στη νέα παρτίδα περιλαμβάνεται επίσης βίντεο από περιστατικό στη Μέση Ανατολή. Στο υλικό εμφανίζεται μια ομάδα φωτεινών αντικειμένων να κινείται σε σχεδόν οριζόντιο σχηματισμό κοντά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Στη συνέχεια, ο σχηματισμός φαίνεται να διασπάται σε μικρότερες ομάδες. Το υλικό έχει καταγραφεί από στρατιωτικά αεροσκάφη και περιλαμβάνεται πλέον στο δημοσιοποιημένο αρχείο για τα UAP.

Το πρόγραμμα AAWSAP

Σημαντικό τμήμα των εγγράφων αφορά το Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), ένα πρόγραμμα της Defense Intelligence Agency (DIA) που λειτούργησε από το 2008 έως το 2012.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διατέθηκαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την εξέταση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών και θεωρητικών εφαρμογών.

Μεταξύ των αντικειμένων μελέτης περιλαμβάνονταν: προηγμένα μεταλλικά και άλλα υλικά, τεχνολογίες απόκρυψης (cloaking), ισχυρά συστήματα λέιζερ και τεχνολογίες κατευθυνόμενης ενέργειας, θεωρητικές τεχνολογίες διαστημικής μετακίνησης, η θεωρητική έννοια του warp drive.

Η θεωρητική «φυσαλίδα warp»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχέδια και οι θεωρητικές μελέτες για ένα υποθετικό διαστημικό σκάφος που θα μπορούσε, σύμφωνα με το συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο, να μετακινείται δημιουργώντας μια «φυσαλίδα warp» στον χωροχρόνο.

Η ιδέα προβλέπει τη συστολή του χωροχρόνου μπροστά από το σκάφος και τη διαστολή του πίσω από αυτό, ώστε το ίδιο το σκάφος να μην χρειάζεται να κινείται τοπικά με υπερφωτεινή ταχύτητα.

Πρόκειται, ωστόσο, για θεωρητική φυσική και ερευνητική μελέτη. Τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν αποτελούν απόδειξη ότι κατασκευάστηκε ή χρησιμοποιήθηκε ένα τέτοιο σύστημα.

Απόκρυψη, λέιζερ και κατευθυνόμενη ενέργεια

Άλλα έγγραφα αφορούν τεχνολογίες που θα μπορούσαν θεωρητικά να μειώσουν την ανιχνευσιμότητα ενός αντικειμένου, επηρεάζοντας την αντανάκλαση του φωτός ή τον τρόπο με τον οποίο αυτό εντοπίζεται μέσω θερμικών και ραντάρ συστημάτων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εξέτασε την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων λέιζερ και ευρύτερα τεχνολογίες κατευθυνόμενης ενέργειας, οι οποίες εντάσσονταν στο ενδιαφέρον της αμερικανικής κυβέρνησης για προηγμένες αμυντικές εφαρμογές.

Η συμμετοχή της BAASSΜέρος του έργου ανατέθηκε στην Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), εταιρεία που είχε δημιουργηθεί από τον επιχειρηματία Robert Bigelow.

Η BAASS συνεργάστηκε με την αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο των ερευνών για UFO/UAP και προηγμένες τεχνολογίες. Στα νέα αρχεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οικονομικά στοιχεία και δαπάνες που συνδέονται με το πρόγραμμα AAWSAP.

Τι δείχνουν τα νέα αρχεία

Συνολικά, η νέα δημοσιοποίηση τεκμηριώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε χρηματοδοτήσει και εξετάσει επίσημα ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλάμβανε αναφορές UFO/UAP, στρατιωτικές καταγραφές άγνωστων εναέριων αντικειμένων, προηγμένες και πειραματικές τεχνολογίες, τεχνολογίες απόκρυψης και κατευθυνόμενης ενέργειας, καθώς και θεωρητικές έννοιες όπως το warp drive.

Αυτό, όμως, δεν ισοδυναμεί με απόδειξη εξωγήινης παρουσίας ή μη ανθρώπινης νοημοσύνης.

Το γεγονός ότι ένα εναέριο φαινόμενο ή αντικείμενο παραμένει «μη ταυτοποιημένο» σημαίνει ότι δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη εξωγήινης προέλευσης.

Αντίστοιχα, αναφορές σε μελλοντικές «αποκαλύψεις», εξωγήινα βιολογικά δείγματα ή επικείμενη ανακοίνωση για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά: εφόσον βασίζονται σε δηλώσεις ή ισχυρισμούς συγκεκριμένων προσώπων και όχι σε στοιχεία που τεκμηριώνονται από τα συγκεκριμένα αρχεία, δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβεβαιωμένα ευρήματα.