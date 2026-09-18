Κόσμος

Μία 75χρονη Αμερικανίδα άφησε 19 ώρες τον βαριά άρρωστο σύζυγό της στην τουαλέτα με αποτέλεσμα να πεθάνει

Η 75χρονη γυναίκα δεν μπόρεσε να τον σηκώσει, δεν του έδωσε φαγητό, νερό ή φάρμακα, τον είδε να βογκάει από τον πόνο και πήγε για ύπνο αντί να καλέσει βοήθεια
Άφησε τον σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα: Έπασχε από άνοια και τελικά κατέληξε
Η 75χρονη Margaret Luise Rog / πηγή φωτογραφίας Morgantown West Virginia Police / Χ
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Μια 75χρονη γυναίκα από τη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, φέρεται να άφησε τον 76χρονο σύζυγό της, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάιμερ και ήταν τυφλός, στην τουαλέτα για 19 ώρες. Η Μάργκαρετ Ρογκ, κατηγορήθηκε για παραμέληση ανίκανου ενήλικα, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσει στον θάνατο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Δυτικής Βιρτζίνια, ο 76χρονος πάσχων από Αλτσχάιμερ έμεινε όλες αυτές τις ώρες χωρίς νερό και φαγητό.

Πήγε στην τουαλέτα στις 3 μ.μ. της 20ής Αυγούστου και δεν μπορούσε ούτε καν να σταθεί όρθιος.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η 75χρονη γυναίκα δεν μπόρεσε να τον σηκώσει, δεν του έδωσε φαγητό, νερό ή φάρμακα, τον είδε να βογκάει από τον πόνο και πήγε για ύπνο αντί να καλέσει βοήθεια…

Ένας λογοθεραπευτής τον βρήκε αναίσθητο το επόμενο πρωί. Ο άτυχος ηλικιωμένος νοσηλεύτηκε με ραβδομυόλυση, σήψη, σοβαρή αφυδάτωση, πληγές από πίεση, καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια, καθώς και πνευμονική εμβολή.

Τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στις 31 Αυγούστου.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι τραυματισμοί αυτοί αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του.

Η Μάργκαρετ Ρογκ δήλωσε αθώα και κατέβαλε εγγύηση ύψους 75.000 δολαρίων.

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