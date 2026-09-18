Κόσμος

Η Ρωσία επιτέθηκε με πυραύλους σε Κίεβο και Οδησσό – Πάνω από 10 τραυματίες

Η αντιαεροπορική άμυνα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας έχει ενεργοποιηθεί ενώ ακούστηκαν εκρήξεις
Ουκρανία
REUTERS / Sofiia Gatilova
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Επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία σε Κίεβο και Οδησσό την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τουλάχιστον 10 τραυματίες στο ουκρανικό λιμάνι.

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, δέχτηκε επίθεση με πυραύλους από τη Ρωσία, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσο, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί. Κάτοικοι τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις την πόλη.

Ο συναγερμός έληξε έπειτα από περίπου 40 λεπτά.

Στην Οδησσό, στα νότια, ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Κίπερ είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία.

Ο Κίπερ είπε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Φωτογραφίες στο Telegram δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με μια φωτιά σε ένα πολυώροφο κτίριο.

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