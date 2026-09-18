Πανικός για το iPhone 18 στην Αυστραλία: Ουρές έξω από το κατάστημα της Apple στο Σίδνεϊ – «Το πήρα πρώτος»

Το πρωί της Παρασκευής (18/9) ξεκίνησε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου iPhone 18, με τους φανατικούς οπαδούς της Apple, να κατασκηνώνουν έξω από το κατάστημα.

Όπως αναφέρει η New York Post, το Apple Store στην George Street άνοιξε τις πόρτες του στις 8 το πρωί, νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα της Apple στον κόσμο για το iPhone 18.

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Η στιγμή, ωστόσο, εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα μικρό χάος. Ο 20χρονος Lachlan Collyer είχε φροντίσει να βρίσκεται έξω από το κατάστημα αρκετές ώρες νωρίτερα, αποφασισμένος να γίνει ο πρώτος πελάτης που θα έπιανε στα χέρια του το νέο iPhone.

Όταν βγήκε από το κατάστημα, κρατώντας περήφανα ψηλά το νέο του iPhone 18 Pro στο εντυπωσιακό χρώμα «Glacier Ice Blue», ένας άλλος άνδρας προσπάθησε να του κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας.

Πέρασε μπροστά από τον Collyer και κατευθύνθηκε προς τις κάμερες, υψώνοντας το δικό του τηλέφωνο στον αέρα και δηλώνοντας ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που το απέκτησε.

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«Είμαι ο πρώτος! Είμαι ο πρώτος! Όλα τα γ@@@@μένα νέα είναι ψέματα!», φώναξε ο άνδρας καθώς απομακρυνόταν από το κατάστημα

.Ο Collyer, πάντως, παρέμεινε ατάραχος και εξακολούθησε να θεωρείται από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην ουρά, αλλά και από το προσωπικό της Apple, ο πραγματικός πρώτος πελάτης που πέρασε την πόρτα του καταστήματος.

Στη συνέχεια μίλησε στα μέσα ενημέρωσης για τον ενθουσιασμό του που κατάφερε να αποκτήσει πρώτος το νέο προϊόν της Apple.

«Το να έχω το πρώτο προϊόν [του John] Ternus είναι απίστευτα συναρπαστικό και, από τεχνολογική άποψη, πρόκειται για το πρώτο και τελευταίο chipset με αρχιτεκτονική 2 νανομέτρων που υπάρχει.

Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε σήμερα – αυτό είναι απίστευτα συναρπαστικό», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η νέα συσκευή «λέει πολλά για την κατεύθυνση της Apple και για το τι κάνουν με τις σειρές προϊόντων τους», ενώ δήλωσε ότι ανυπομονεί να δει «πού θα οδηγηθεί η εταιρεία τα επόμενα 15 χρόνια».

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι»

Η 26χρονη Mehak Dhiman και ο 24χρονος Shav Chandra είχαν κατασκηνώσει έξω από το κατάστημα ήδη από τις 6 το πρωί. Οι δύο φίλοι περίμεναν με ανυπομονησία να δουν από κοντά τα διαθέσιμα χρώματα, καθώς δυσκολεύονταν να αποφασίσουν ανάμεσα στο «Glacier Blue» και το ολοκαίνουριο «Burgundy».

Οι δύο φίλοι της Apple δήλωσαν ενθουσιασμένοι που βρίσκονταν μεταξύ των πρώτων ανθρώπων στον κόσμο που περίμεναν στην ουρά για το iPhone 18.«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ανυπομονούμε να το δούμε από κοντά», είπε η Dhiman.«Ήρθαμε εδώ ειδικά νωρίς για να αποφασίσουμε ποιο χρώμα θέλουμε να πάρουμε.

Το κόκκινο είναι τολμηρό, είναι καινούργιο, είναι μοναδικό, αλλά το Glacier είναι ένα ωραίο παστέλ. Θέλουμε απλώς να το δούμε από κοντά για να καταλάβουμε πώς φαίνεται», ανέφερε ο Chandra.

Η πρώτη εμφάνιση του αναδιπλούμενου iPhone Duo

Οι πελάτες που βρέθηκαν στο κατάστημα είχαν επίσης την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση από το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Apple, αρκετές εβδομάδες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα το δούμε και θα πειραματιστούμε με το Duo. Δεν θα το αγοράσουμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να το δούμε από κοντά, να αλληλεπιδράσουμε μαζί του και να καταλάβουμε γιατί υπάρχει τόσος ενθουσιασμός», δήλωσε ο Chandra.

Παράλληλα με το iPhone 18, την Παρασκευή παρουσιάστηκαν και τα νεότερα μοντέλα της σειράς Apple Watch, μεταξύ των οποίων το Apple Watch Ultra 4, καθώς και τα AirPods 5.

Η διάθεση των νέων Mac mini και Mac Studio σε ολόκληρη την Αυστραλία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22 Σεπτεμβρίου.