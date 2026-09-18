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Συναγερμός στη Ρωσία: Drone χτύπησε χτύπησε πύργο ψύξης στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η μονάδα λειτουργούσε τη στιγμή του πλήγματος
Ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ
Ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ / REUTERS / Φωτογραφία Shamil Zhumatov
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Νέα ανησυχία προκαλεί η κατάσταση γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, καθώς drone έπληξε πύργο ψύξης σε μονάδα αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο IAEA, το περιστατικό στη Ρωσία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 17.09.2026, ενώ ο συγκεκριμένος αντιδραστήρας βρισκόταν σε λειτουργία. Παρά την πρόσκρουση του drone και τη συνεχιζόμενη πολεμική ένταση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, δεν καταγράφηκε αλλαγή στη λειτουργία της μονάδας και δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, προειδοποίησε για τους κινδύνους που δημιουργούν τέτοια περιστατικά, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων είναι απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται.

Έκκληση για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση»

Ο επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού υπογράμμισε ότι στρατιωτικές ενέργειες κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο την πυρηνική ασφάλεια όσο και την προστασία των ίδιων των εγκαταστάσεων.

Για τον λόγο αυτό επανέλαβε την έκκλησή του για «μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Ο IAEA αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της περιοχής, καθώς η στρατιωτική δραστηριότητα σε μικρή απόσταση από πυρηνικούς σταθμούς έχει προκαλέσει επανειλημμένα έντονη ανησυχία.

Στο επίκεντρο ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ρωσία, σχετικά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σε μια περιοχή που έχει βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το τελευταίο περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων που έχουν ενισχύσει τους φόβους για την ασφάλεια ενεργειακών και πυρηνικών υποδομών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο IAEA έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι στρατιωτικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή κοντά σε αυτές μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. Για τον λόγο αυτό συνεχίζει να καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να απειλήσουν την πυρηνική ασφάλεια και να προκαλέσουν ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, δέχεται επίθεση από ρωσικούς πυραύλους, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Το Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες μεταδίδει ότι ακούγονται εκρήξεις στην πρωτεύουσα

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