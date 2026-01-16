Συμβαίνει τώρα:
Φρίκη στην Ολλανδία: Επιθέσεις, εκφοβισμοί και ομαδικοί βιασμοί σε βάρος φοιτητριών σε «κολαστήριο» κέντρο φιλοξενίας μεταναστών

Αναγκάζονταν να ζήσουν σε συγκρότημα μαζί με 125 πρόσφυγες για να «βοηθήσουν στην ενσωμάτωση» και έπεφταν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Ολλανδία

Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις, βία και εκφοβισμό και βιασμούς σε βάρος φοιτητριών στην Ολλανδία έφερε στο φως έρευνα της ερευνητικής εκπομπής Zembla, σχετικά με το συγκρότημα κατοικιών Stek Oost στο Άμστερνταμ, όπου υποχρεώθηκαν να συγκατοικήσουν με 100 πρόσφυγες.

Το Stek Oost, στην περιοχή Watergraafsmeer στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, παρουσιάστηκε αρχικά ως μια «λύση» στο στεγαστικό και προσφυγικό ζήτημα. Συνολικά 125 φοιτήτριες και 125 πρόσφυγες θα ζούσαν μαζί και μάλιστα παροτρύνονταν να γίνουν «φίλοι» μεταξύ τους, ώστε οι μετανάστες να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στη ζωή στην Ολλανδία. Ωστόσο, οι φοιτήτριες που έζησαν εκεί κατήγγειλαν ότι για χρόνια βίωναν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, επιθέσεις, απειλές, βίαια επεισόδια και παρακολούθηση, ενώ έγινε λόγος ακόμη και για ομαδικό βιασμό.

Μια γυναίκα περιέγραψε συνεχείς καβγάδες στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ ένας άνδρας κατήγγειλε ότι πρόσφυγας τον απείλησε με κουζινομάχαιρο 20 πόντων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες στις αρχές, οι φοιτητές ένιωθαν ότι αγνοούνταν.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας, γνωστής με το ψευδώνυμο Amanda, η οποία κατήγγειλε ότι βιάστηκε από Σύρο πρόσφυγα το 2019. Όπως δήλωσε, τον είχε προσκαλέσει στο δωμάτιό της για να δουν μια ταινία, θέλοντας να τον βοηθήσει να μάθει τη γλώσσα και να ενταχθεί. Όταν επιχείρησε να φύγει, εκείνος την κράτησε παρά τη θέλησή της και τη βίασε.

Παρότι κατέθεσε μήνυση, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Έξι μήνες αργότερα, άλλη γυναίκα προειδοποίησε τη διαχειρίστρια εταιρεία του συγκροτήματος ότι φοβόταν για την ασφάλεια των γυναικών. Παρ’ όλα αυτά, οι τοπικές αρχές υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε νομική δυνατότητα απομάκρυνσης του δράστη.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε τελικά μόνο μετά τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2022. Αργότερα καταδικάστηκε για τον βιασμό της Amanda και ακόμη μίας ενοίκου και το 2024 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Η επικεφαλής της ανατολικής περιφέρειας του Άμστερνταμ, Carolien de Heer, παραδέχτηκε ότι, παρά την αντικοινωνική και επικίνδυνη συμπεριφορά, η απομάκρυνση ενοίκων είναι νομικά εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με την εκπομπή, το καλοκαίρι του 2023 υπήρχαν υπόνοιες ακόμη και για ομαδικό βιασμό σε διαμέρισμα του συγκροτήματος, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχει δεχθεί τουλάχιστον επτά καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις στον χώρο.

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2018, το Stek Oost έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο παρόμοιων καταγγελιών. Η εταιρεία διαχείρισης Stadgenoot είχε ζητήσει το κλείσιμό του ήδη από το 2023, αίτημα που απορρίφθηκε από τις τοπικές αρχές.

Το συγκρότημα αναμένεται να κλείσει οριστικά το 2028, με τη λήξη της σχετικής σύμβασης. Μέχρι τότε, εργαζόμενοι και ένοικοι δηλώνουν εξαντλημένοι από την εμπειρία τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος της Stadgenoot: «Είχαμε ξεπεράσει τα όριά μας. Δεν θέλαμε πλέον να φέρουμε την ευθύνη για την ασφάλεια του χώρου».

