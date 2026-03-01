Κόσμος

Φρουροί της Επανάστασης: Εκτοξεύσαμε 4 βαλλιστικούς πυραύλους στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Τι μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ
Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln
Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln / REUTERS / Mike Blake / File Photo

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έβαλαν στόχο το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. 

«Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού», ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
73
69
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γαλλία: Είμαστε ικανοποιημένοι από το θάνατο Χαμενεΐ, το Ιράν να επιλέξει το μέλλον του – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Άμυνας υπό Μακρόν
«Ο μουλάς Χαμενεΐ ήταν ένας αιμοδιψής δικτάτορας που καταπίεζε τον λαό του, δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν
Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo