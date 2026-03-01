Φρουροί της Επανάστασης: Εκτοξεύσαμε 4 βαλλιστικούς πυραύλους στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έβαλαν στόχο το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

BREAKING: Iran says it has targeted US aircraft carrier USS Abraham Lincoln using 4 ballistic missiles. pic.twitter.com/TTY1zP4s2P — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 1, 2026

«Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού», ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.