Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (11/05/2026) ότι οι εχθροπραξίες με τη Ρωσία μετά τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ,συνεχίζονται.

Παράλληλα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορησε τη Ρωσία ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

«Σήμερα, δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο, υπήρχαν μάχες. Τα σημειώσαμε όλα», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, κατά τις τελευταίες ώρες της εκεχειρίας.

«Παρατηρούμε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει καμιά πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Δυστυχώς, ετοιμάζει νέες επιθέσεις.Και εμείς, δυστυχώς, ετοιμαζόμαστε για νέες επιθέσεις. Αλλά η ειρήνη πρέπει να έρθει. Ακριβώς για αυτό εργαζόμαστε».

Ρώσοι και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, που άρχισε το Σάββατο και λήγει σήμερα το βράδυ, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, τον ενημέρωσε για τις πρόσφατες συναντήσεις στις ΗΠΑ.

«Είναι φανερό πως ο πόλεμος στο Ιράν είναι αυτός που προσελκύει σήμερα περισσότερο την προσοχή της Αμερικής», δήλωσε εκφράζοντας αποδοκιμασία.

«Αλλά υπάρχει και εκεί μια υποστήριξη εκ μέρους του αμερικανικού λαού για τον τερματισμό του πολέμου αυτού στην Ευρώπη».

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν έχουν καταλήξει πουθενά έως τώρα και έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση της εκεχειρίας είχε αφήσει ωστόσο να διαφανεί κάποια ελπίδα σε σχέση με την επανάληψη των συνομιλιών.