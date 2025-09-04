FT: Διχασμένη η Ευρώπη για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία – Οι 3 κατηγορίες της συμμαχίας

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που απαρτίζουν τη «συμμαχία των προθύμων», για την μεταπολεμική στήριξη της Ουκρανίας μέσω των εγγυήσεων ασφαλείας, φαίνεται να δέχονται πιέσεις για να ξεκαθαρίσουν το πλάνο και τις δεσμεύσεις τους.

Η «συμμαχία των προθύμων», με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και με υποστήριξη από τις ΗΠΑ, καλείται να αποσαφηνίσει το πλανο για μία πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία ως εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο από τη Ρωσία.

Οι ηγέτες των χωρών της συμμαχίας, πραγματοποιούν συνομιλίες την Πέμπτη σχετικά με το τι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στο Κίεβο, με τους ευρωπαίους ηγέτες, όπως ανέφερε ήδη από χθες Τετάρτη η Γαλλία να συνομιλήσουν μετά το πέρας της συνόδου με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, επικρατεί αβεβαιότητα για το τι ακριβώς είναι διατεθειμένα να προσφέρουν τα επιμέρους κράτη – όπως αν θα στείλουν στρατεύματα στο πεδίο – και αν αυτό θα βασιστεί σε αμοιβαίες συμφωνίες άμυνας που θα δεσμεύουν τις χώρες να πολεμήσουν στο πλευρό της Ουκρανίας σε περίπτωση νέας επίθεσης, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Οι συνομιλίες που θα φιλοξενήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη 04.09.2025, με κάποιους ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους μέσω τηλεδιάσκεψης, ακολουθούν την προπαρασκευαστική συνάντηση αξιωματούχων άμυνας που έγινε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλείται το δημοσίευμα, η συμμαχία χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

εκείνες που είναι πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο,

εκείνες που έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν, όπως η Ιταλία, και

η πλειοψηφία που παραμένει αναποφάσιστη, όπως η Γερμανία.

Αξιωματούχος του Ελιζέ δήλωσε στους FT, ότι οι χώρες που είναι έτοιμες και ικανές να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας έχουν ήδη ολοκληρώσει την τεχνική προετοιμασία. «Σήμερα έχουμε αρκετές δεσμεύσεις ώστε να μπορούμε να πούμε στους Αμερικανούς ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αρκεί να αναλάβουν και αυτοί τις δικές τους», είπε.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες, μέσα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και συνεισφορά στην αεράμυνα της Ουκρανίας, αλλά ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να ηγηθούν αυτής της πρωτοβουλίας.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ, που συμπροέδρευσε στη συνάντηση των αξιωματούχων άμυνας την Τετάρτη, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «εξετάζει την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων» και επιταχύνει τη χρηματοδότηση για να είναι έτοιμο για οποιαδήποτε αποστολή στην Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είπε ότι περιμένει «συγκεκριμένες προτάσεις» για το τι εγγυήσεις ασφαλείας θα προσφέρει η συμμαχία, είτε σήμερα είτε σύντομα. «Αυτό θα μας επιτρέψει να εμπλακούμε ακόμη πιο ενεργά και με την αμερικανική πλευρά, ώστε να δούμε τι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν», δήλωσε.

Ωστόσο, η Γερμανία – μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ευρώπη – αντέδρασε αρνητικά σε δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είπε στους Financial Times ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεξεργάζονται «αρκετά ακριβή σχέδια» για πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία, με «σαφή οδικό χάρτη».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες της Πέμπτης με φυσική παρουσία, δήλωσε ότι συζήτησε με τον Μακρόν στο Παρίσι την προετοιμασία για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Πρόσθεσε: «Συζητήσαμε επίσης την αμυντική υποστήριξη προς την Ουκρανία – τις άμεσες ανάγκες, την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τις δυνατότητες χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων».

Ο Ζελένσκι είχε επίσης συνομιλίες την Τετάρτη με τους ηγέτες της Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ισλανδίας και Σουηδίας στην Κοπεγχάγη, όπου είπε ότι συζήτησαν λεπτομερώς τη συμβολή κάθε χώρας.

«Τώρα θα περάσουμε στα συγκεκριμένα: ποιος κάνει τι στην ξηρά, στον αέρα, στη θάλασσα και στον κυβερνοχώρο. Ο στρατός μας είναι ο πυρήνας αυτής της δομής· αρκετά ισχυρός και μεγάλος για να αντισταθεί στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει όπλα και χρηματοδότηση, και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», τόνισε.