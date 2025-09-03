Γαλλία: Στις 11:30 αύριο Πέμπτη η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» – Το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη, 03.07.2025, την ώρα της συνάντησης της «Συμμαχίας των προθύμων», δηλαδή των ευρωπαίων ηγετών που συζητούν το σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας στο ενδεχόμενο λήξης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύριο Πέμπτη 04.09.3035 μετά τη σύνοδο της «συμμαχίας των προθύμων» για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδας), με πολλούς ηγέτες παρόντες στο Παρίσι και άλλους να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εκτός από τον Μακρόν και τον Ζελένσκι, στη γαλλική πρωτεύουσα θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Θα ακολουθήσει στις 14:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ και στη συνέχεια συνέντευξη Τύπου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να δειπνήσει με τον Εμανουέλ Μακρόν την Τετάρτη στο Παρίσι και δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Τη «Συμμαχία των προθύμων» απαρτίζουν περίπου 30 ηγέτες χωρών που θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και στάλθηκε στους συμμετέχοντες.

Στις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος πάει στη Μόσχα, με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να δηλώνει ωστόσο ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία στρατιωτικά αν οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο αποτύχουν.

Το Κίεβο απάντησε άμεσα στην «πρόσκληση» της Μόσχας και την απέρριψε ως απαράδεκτη.