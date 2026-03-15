Κόσμος

FT: Υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Χορμούζ

REUTERS/Stringer/File Photo

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή συνεχίζουν ασταμάτητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να είναι έτοιμη να επέμβει με τον δικό της τρόπο, κάνοντας την εμφάνισή της στα Στενά του Ορμούζ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ “Ασπίδες” στα Στενά του Χορμούζ, όπως έγραψαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου στα Στενά του Ορμούζ στη Μέση Ανατολή «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.

