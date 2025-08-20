Γαλλία: 46χρονος πέθανε ενώ έκανε livestream – Η 10ήμερη μετάδοση και οι αντιδράσεις

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο θάνατος σε livestream ενός άνδρα, γνωστού για τη συμμετοχή του σε ακραίες online προκλήσεις.

O 46χρονος Ραφαέλ Γκραβέν, ήταν γνωστός στη διαδικτυακή κοινότητα ως Jean Pormanove, πέθανε στον ύπνο του κατά τη διάρκεια μαραθωνίου livestream 10 ημερών στην Γαλλία.

Για τον θάνατο του streamer που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής 17.8.2025 σε περιοχή της Νίκαιας στη Γαλλία έχει ξεκινήσει έρευνα.

Θεατές της τελευταίας του ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Kick – παρόμοια με το Twitch – φέρεται να ανησύχησαν όταν τον είδαν ξαπλωμένο σε ένα στρώμα, ακίνητο και χωρίς να ανταποκρίνεται στα σχόλιά τους, σύμφωνα με το Sky News.

French streamer Jean Pormanove has passed away in his sleep at age 46 during day 10 of a marathon stream pic.twitter.com/CiVoiFSIco

Η 10ήμερη μετάδοση και κακομεταχείριση

Σύμφωνα με το France24, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο 46χρονος βρισκόταν σε κατάλυμα που είχε νοικιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των live streams. Η μετάδοση, αναφέρθηκε, είχε διαρκέσει δέκα ημέρες συνεχόμενα.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde σημείωσε ότι ο Γκράβεν ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του σε βίντεο όπου δεχόταν βία και εξευτελισμό, μαζί με δύο συνεργάτες του. Σε μία σκηνή, φαίνεται ένας άνδρας να του πετάει ένα μπουκάλι νερό ενώ ήταν ξαπλωμένος στο στρώμα.

et dire que jean pormanove en 46 ans tout ce qu’il voulait c’était une femme qui l’aimait pour ce qu’il ait c’est tellement triste il n’a pas eu une seule vraie relation sincère repos en paix mon jp



Real full video https://t.co/SwLJ8axVeS pic.twitter.com/QDdq8iLZZR — Taylor Gough (@tatagough) August 20, 2025

Αντιδράσεις από την κυβέρνηση της Γαλλίας

Η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπαζ, δήλωσε ότι ο streamer είχε «υποστεί ταπείνωση και κακοποίηση επί μήνες».

«Μια δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε.

«Το να θεωρούνται οι διαδικτυακές πλατφόρμες υπεύθυνες για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι επιλογή: είναι υποχρέωση από τον νόμο.

Αυτού του τύπου η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στα χειρότερα και δεν έχει θέση στη Γαλλία, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού».

Η Ύπατη Επίτροπος για τα Παιδιά, Σάρα Ελ Αΐρι, χαρακτήρισε τον θάνατό του «φρικιαστικό».

«Οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ευθύνη να ρυθμίζουν το διαδικτυακό περιεχόμενο ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται σε βία», τόνισε. «Καλώ τους γονείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί».

Το προφίλ του streamer

Ο Γκράβεν είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην Kick, η οποία ιδρύθηκε το 2022 ως ανταγωνιστής του Twitch (που ανήκει στην Amazon). Η Kick είναι γνωστή για την πιο χαλαρή εποπτεία περιεχομένου και για το ότι προσφέρει στους δημιουργούς υψηλότερο ποσοστό εσόδων.

French streamer frequently ‘humiliated and mistreated’ on-air dies on camera during livestream marathon https://t.co/uFrNRNhysV pic.twitter.com/2gCsVBM10o — New York Post (@nypost) August 20, 2025

Η αντίδραση της Kick

Εκπρόσωπος της πλατφόρμας δήλωσε στο Sky News:

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλεια του Jean Pormanove και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά του.

Αναθεωρούμε επειγόντως τις συνθήκες και συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς για να ερευνήσουμε την υπόθεση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας της Kick έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους δημιουργούς και παραμένουμε δεσμευμένοι να διασφαλίζουμε αυτά τα πρότυπα στην πλατφόρμα μας».