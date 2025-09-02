Κόσμος

Γαλλία: Άνδρας μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους στη Μασσαλία – Σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά

Η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ» - Τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση
Τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους τραυμάτισε με μαχαίρι ένας άνδρας το απόγευμα της Τρίτης (02.09.2025) στη Μασσαλία στη Γαλλία – ο δράστης έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεση με μαχαίρι κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της γαλλικής πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα».

«Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ.

