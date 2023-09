Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την «έξοδο» των Αρμενίων από το Αρτσάχ, όπως αποκαλούν οι ίδιοι το Ναγκόρνο Καραμπάχ, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο στην Αρμενία, υπό τον φόβο «εκκαθαρίσεων» από το Αζερμπαϊτζάν.

Με βάση αυτές τις εικόνες από τη μαζική φυγή των Αρμενίων από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, η Γαλλία όχι μόνον εξέφρασε την ανησυχία της, αλλά εκτίμησε πως όλα γίνονται «υπό το συνένοχο βλέμμα της Ρωσίας», που είχε αναπτύξει το 2020 μια δύναμη διατήρησης της ειρήνης στην περιοχή αυτή.

«Διαπιστώνουμε μια πολλή ανησυχία μια μαζική αναχώρηση Αρμενίων που πραγματοποιείται υπό το συνένοχο βλέμμα της Ρωσίας», δήλωσε η Αν-Κλερ Λεζάντρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέντευξη Τύπου.

Υπενθύμισε δε πως το Παρίσι καθιστά «πλήρως υπεύθυνο το Αζερμπαϊτζάν για την τύχη του αρμενικού πληθυσμού».

Οι εικόνες που μεταδίδονταν χθες Δευτέρα, 25/9/2023, από το Στεπανακέρτ – την πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ – αποτύπωναν ουρές αυτοκινήτων δεκάδων χιλιομέτρων:

Stepanakert now. There is an almost 100km line of cars from Nagorno-Karabakh to Armenia as the entire population flees. 120,000 people are leaving their homes. pic.twitter.com/p6rNDz37tl